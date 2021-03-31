ولد في عائلة ارثوذكسية.. من هو رئيس الكنيسة الأسقفية؟

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم، في المقر البابوي بالقاهرة، المطران منير حنا رئيس الكنيسة الأسقفية في مصر وسائر إفريقيا.

وترصد الفجر بعض المعلومات عن الدكتور المطران منير حنا انيس

· نشأ فى عائلة أرثوذكسية تتردد على الكنيستين الكاثوليكية والإنجيلية فى «شبين الكوم»

· خدم فى مستشفى «هرمل» التذكارى، وكان عمره ٢٩ عامًا

· بدأ حينها التعرف على الكنيسة الأسقفية، في الثلاثين من العمر.

· قال إن أكثر ما جذبه إلي الكنيسة الاسقفية هو إيمانها بخدمة المجتمع والاهتمام بالمحتاجين بغض النظر عن انتمائهم الدينى والطائفى، فضلًا عن كونها الكنيسة الوحيدة التى تمزج التقليد بالإصلاح، فهى كنيسة تقليدية ومصلحة فى الوقت ذاته، وكأن الاثنين وجهان لعملة واحدة".

· ظلت عائلته على انتمائها للكنيسة الأرثوذكسية، حتى انتخابه أسقفًا لإيبارشية مصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقى بالكنيسة الأسقفية، فى عام ٢٠٠٠.

· ايبارشيته واحدة من ضمن ٤ إيبارشيات تابعة لإقليم القدس والشرق الأوسط للكنيسة

· انتخب مرتين مطرانًا رئيسًا لهذا الإقليم، خلال الفترة من ٢٠٠٧ لـ٢٠١٧، وصولًا لرئاسة رابطة الكنائس الأسقفية فى جنوب الكرة الأرضية مؤخرًا".