رسلان: البشير "الإخواني" كان السبب في موقف السودان الموالي لإثيوبيا (فيديو)

قال هاني رسلان، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إنه طوال العشرة سنوات كانت المفاوضات تدور بصيغة 2+1 والسودان كانت تؤيد إثيوبيا تأييدًا مطلقًا دون أن تحصل على أي ضمانات.





وأضاف "رسلان" في حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس": "هذه الصيغة وضعها عمر البشير وهو رجل إخواني وصل إلى مرحلة من التوحش كانت السودان لا تعنيه وكم المصالح والنهب والفساد والقتل كان واسع النطاق".





وتابع: "حتى وزير الري السوداني عندما قال الري الفني وأن السد له مخاطر كبيرة على السودان أقاله، وأتى بمجموعة من وزراء الري من تنظيم الإخوان الذين ساروا على نهج الرئيس البشير، ولكن مصر منذ البداية رفضت صيغة المفاوضات الثلاثية المغلقة بملف السد".





واستطرد: "الأطراف السودانية الإخوانية فقط هي من تدعم إثيوبيا في سد النهضة، وكلن العلماء السودانيين والخبراء كانوا يدركون خطورة السد، ولكن هناك بعض المسئولين في السودان كانوا يعتقدون أن السد لصالحهم كما هو لصالح إثيوبيا ولكن تبين الآن أن أضراره على السودان أكبر من مصر".



