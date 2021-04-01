Advertisements

رسلان: البشير "الإخواني" كان السبب في موقف السودان الموالي لإثيوبيا (فيديو)

الخميس 01/أبريل/2021 - 05:59 ص
هان سلان
هان سلان
شيماء حسن
Advertisements
قال هاني رسلان، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إنه طوال العشرة سنوات كانت المفاوضات تدور بصيغة 2+1 والسودان كانت تؤيد إثيوبيا تأييدًا مطلقًا دون أن تحصل على أي ضمانات.

وأضاف "رسلان" في حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس": "هذه الصيغة وضعها عمر البشير وهو رجل إخواني وصل إلى مرحلة من التوحش كانت السودان لا تعنيه وكم المصالح والنهب والفساد والقتل كان واسع النطاق".

وتابع: "حتى وزير الري السوداني عندما قال الري الفني وأن السد له مخاطر كبيرة على السودان أقاله، وأتى بمجموعة من وزراء الري من تنظيم الإخوان الذين ساروا على نهج الرئيس البشير، ولكن مصر منذ البداية رفضت صيغة المفاوضات الثلاثية المغلقة بملف السد".

واستطرد: "الأطراف السودانية الإخوانية فقط هي من تدعم إثيوبيا في سد النهضة، وكلن العلماء السودانيين والخبراء كانوا يدركون خطورة السد، ولكن هناك بعض المسئولين في السودان كانوا يعتقدون أن السد لصالحهم كما هو لصالح إثيوبيا ولكن تبين الآن أن أضراره على السودان أكبر من مصر".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هاني رسلان مصر السد إثيوبيا أبراهيم عيسى

أخبار تهمك

عاجل.. أول تعليق من إثيوبيا بعد تصريحات السيسي عن سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل..خروج اغاني أنغام من مسلسل "نسل الاغراب" بالرغم من تسجيلها.. تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. كارتيرون يُحدد أسماء الراحلين عن الزمالك في الصيف

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل| إصابات كورونا تقترب من حاجز الـ700 حالة.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات

ميدو: " طول ما الزمالك مقتنع بأنه مظلوم لن يتقدم خطوة"

منذ 40 دقيقة

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث اشتعال سيارة بالأوتوستراد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. 11 قرار جديد من رئيس الوزارء خلال اجتماع الحكومة الاسبوعي

منذ حوالي 16 ساعة

إبراهيم حسن: الأهلي أخطأ في حقنا وعليهم الاعتراف بذلك ليرتاح الجميع

منذ ساعتين و 51 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشان طقس الخميس

منذ حوالي 12 ساعة

ليفربول يحسم مصير محمد صلاح

منذ حوالي 14 ساعة

سياسي سوداني: تصريحات السيسي القوية والمناورات المشتركة ستجعل إثيوبيا تتراجع (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

توضيح عاجل من الصحة بشأن لقاح أسترازينيكا

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. نادية العراقية تتقدم بطلب للحصول على "تأشيرة" إلى إسرائيل

منذ حوالي 9 ساعات

بالأسماء.. مجزرة كبرى في ريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

وزير الري الأسبق يكشف نوايا إثيوبيا من بناء سد النهضة (فيديو)

"كلمة السر قنديل".. أحمد موسى يكشف معلومات خطيرة عن بناء سد النهضة (فيديو)

هاني رسلان: الموقف الإثيوبي المضر بمصر والسودان أصبح مفضوحاً

خبير: دول معادية لمصر تدعم سد النهضة (فيديو)

هاني رسلان: تصريحات وزير الخارجية بشأن سد النهضة وضعت الأمور بنصابها الصحيح

الشراقي: انتهى وقت المجاملات.. وبأي وجه تقابل إثيوبيا مصر والسودان (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:58 ص

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

سياسي سوداني: تصريحات السيسي القوية والمناورات المشتركة ستجعل إثيوبيا تتراجع (فيديو)

08:55 م

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

08:08 ص

ليفربول يحسم مصير محمد صلاح

04:30 م

عاجل.. كارتيرون يُحدد أسماء الراحلين عن الزمالك في الصيف

06:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان