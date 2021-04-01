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نشرة حوادث "الفجر".. والد الطفلة "علية" يروي تفاصيل محاولة اغتصابها بمنشأة القناطر

الخميس 01/أبريل/2021 - 12:16 ص
أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
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شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من يوم الأربعاء العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:

"سيبني ياعمو حرام عليك ماتعمليش حاجة".. كانت الكلمات التي تتوسل بها الطفلة "علية عبد النبي" صاحبة ال١٢ عامًا، للشاب "محمد صابر عبد الغفار" البالغ من العمر ٢٧ عامًا، ليتركها تذهب في طريقها، ولكنه لم يرحم طفولتها البريئة، فتوغل الشيطان قلبه وهددها أيضًا بسلاح أبيض (سكين)، لكي تَكُف عن البكاء والتوسلات، فظل الوحش القاسي، حتى ادخلها لغرفة مظلمة بداخل منزل مهجور، لارتكاب جريمته. 

قالت عزة الطويل دفاع الفتاة ضحية التحرش الجماعي بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، والمعروفة إعلاميًا بـ" فتاة ميت غمر"، إنها لم تطلع على حيثيات الحكم ببراءة المتهمين في القضية حتى الآن، ومعرفة أسباب الحكم، مبينة أن وقت صدور حيثيات الحكم يستغرق شهر من وقت صدور الحكم. 

حصلت بوابة "الفجر" على صور "محمد صابر" ٢٧ عامًا، المتهم بخطف طفلة تبلغ من العمر ١٢ عامًا واغتصابها داخل شقة بمنشاة القناطر.

قضت اليوم الدائرة (24) بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، بالحبس سنة مع النفاذ علي المحامي كمال أنس أحمد فرج وتغريمه 100 الف جنيه في القضية رقم 3222 لسنة 2019 والمتهم فيها بتزوير التراخيص التي تصدرها الاحياء. 

باشرت نيابة مركز إمبابة وكرداسة بشمال الجيزة، التحقيق في واقعة هتك عرض طفلة تبلغ من العمر ١٢ عام على يد شاب بقرية منشأة القناطر التابعة لمركز إمبابة. 

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة بـ"فساد المليار دولار"، وذلك لجلسة 26 مايو للمُرافعة، وحضور المتهمين. 

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