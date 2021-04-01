الصحة: وصول 854 ألف جرعة من استرازينيكا دليل على حرص الدولة لتوفير لقاحات كورونا

قال محمد عبد الفتاح، وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية، إن وصول 854 ألف و400 جرعة من لقاح استرازينيكا يأتي في إطار حرص الدولة المصرية على توفير اللقاحات اللازمة للمصريين لمواجهة فيروس كورونا.



وأضاف "عبد الفتاح" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن هذه الشحنة هي بداية كميات كبيرة ستأتي خلال الأسابيع القادمة من لقاح استرازينيكا واللقاح الصينى.



وأكد أنه خلال شهر أبريل المقبل ستصل كميات كبيرة ضمن الـ40 مليون لقاح التي تعاقدت به مصر من التحالف العالمي للقاحات، مشيرًا إلى أن مصر خلال الفترة القليلة في إطار الاتفاق النهائي لتصنيع لقاح سينوفاك.



وتابع "هذا الاتفاق سيغنينا عن حاجات كثيرة، وسيكون لنا دور لتوفير اللقاحات ليس للمصريين فقط ولكن للأشقاء في الدول العربية والأفريقية".



وأشار إلى أن مصر تعاقدت على 100 مليون جرعة سوف تصل تباعًا قبل نهاية هذا العام، مؤكدًا أنه سيتم توسيع شرائح المستهدفين في الحصول على التطعيم بعد الانتهاء من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.



واستطرد "هناك إقبال كبير من المواطنين على التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاحات، ووصول هذه الشحنات سيعمل على تسريع وتيرة التطعيم والبدء فيها بعد الانتهاء من تحليلها خلال أسبوعين".

