الصحة بعد استلام شحنة لقاح أسترازينيكا: جزء من 40 مليون جرعة

قال الدكتور محمد حساني، مستشار وزيرة الصحة، إن مصر تسلمت اليوم أول شحنة من لقاح أسترازينيكا عن طريق منظمة جافي ضمن حزمة.





وأضاف "حساني"، خلال تصريحاته لـ فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر استلمت اليوم حوالي 855 ألف جرعة، ضمن 40 مليون جرعة مخصصة لجمهورية مصر العربية.



