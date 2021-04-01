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رسلان: هدف أثيوبيا من بناء السدود تجميع المياه واستخدامها كسلاح نووي

الخميس 01/أبريل/2021 - 08:43 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الدكتور هاني رسلان، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن أثيوبيا لا تحتاج للمياه وتمتلك 50 مليون فدان تُزرع على الأمطار، مشددًا أن الهدف الخفي من بناء سدود أثيوبيا هو تجميع المياه وبيعها واستخدامها كسلاح نووي.

وقال "رسلان" خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى ببرنامج "القاهرة والناس" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الأربعاء إن إثيوبيا تمتلك مياه متجددة وجوفية غنية، مشيرًا إلى أن مصر حصتها من المياه 55 مليار وأثيوبيا تفوق الـ900 مليار متر مكعب.

وأضاف "رسلان: "علماء وخبراء مصر وضعوا 200 طريقة لتدفق مياه لسد أثيوبي لتحقيق قدر كبير من توليد الكهرباء وبعدم المساس بحقوقنا من المياه، إلا أن أثيوبيا رفضت كل ما طرحته مصر بقولهم أنهم لا يريدون وضع التزامات ثابتة تعيق انتفاعها من المياه".

وتابع مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، "مصر وافقت على بناء وملئ سد النهضة بـ74 مليار متر مكعب من المياه، إلا أن هناك أوقات جفاف سنتعرض لها ولابد من أثيوبيا أن تراعي هذه الفترات من خلال الموافقة على الوثائق، ولكم أثيوبيا ترفض هذا".

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