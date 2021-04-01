Advertisements

هند صبري تطل على جمهورها بالأبيض عبر "إنستجرام"

الخميس 01/أبريل/2021 - 12:23 ص
بوابة الفجر
Advertisements
نشرت الفنانة هند صبري صورة جديدة عبر حسابها بموقع  التواصل الاجتماعي، "إنستجرام".

وظهرت هند صبري بإطلالة شتوية كاجوال بمظهر مختلف.

يذكر ان الفنانة هند صبري، قالت إنها تلقت تهديدات بالقتل بعد تصريحها برأيها في قضية الفنان سعد لمجرد القانونية بحسب وصفها.

وكشفت أنها تلقت تهديدات بالقتل على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، موضحة: "الصوت لما بيبقى وحيد بيدفع الثمن لوحده".

وأوضحت هند صبري أنها لن تتوقف عن التعليق على بعض الأمور التي ترغب في إبداء الرأي بها، لكنها لا تحجر على رأي أحد، مؤكدة أنها لا تعرف سعد لمجرد بشكل شخصي وستقدم اعتذار له حينما تثبت براءته.

ورفضت هند صبري توجيه رسالة إلى سعد لمجرد من خلال برنامج يوم ليك، موضحة أنها لم تتحدث منذ الاتهام الأول الذي وجه للمغنى المغربي، وأن الحس القانوني دفعها للحديث علنا.

وكانت الفنانة هند صبري كتبت في أغسطس 2018، تغريدة تهاجم فيها سعد لمجرد، بعد توجيه اتهامات عديدة له بالاغتصاب والاعتداء على فتيات، وإلقاء القبض عليه إثر هذه المزاعم.

وقالت هند صبري في تغريدتها أنذاك معلقة على خبر القبض عليه :" كنت من الناس الذين استبعدوا اتهامه الأول، لكن التكرار قتل الشك، هذا الشاب استهتر بنفسه وبجمهوره، ولا يستحق أن يكون نجما أو قدوة لأحد".

أخبار تهمك

عاجل.. أول تعليق من إثيوبيا بعد تصريحات السيسي عن سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

فلورنتينو بيريز يعرض 8 لاعبين للبيع من أجل ضم هذا الثلاثي المُرعب

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يُحدد شروطه لضم صخرة الدفاع

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. كارتيرون يُحدد أسماء الراحلين عن الزمالك في الصيف

منذ حوالي 6 ساعات

سياسي سوداني: تصريحات السيسي القوية والمناورات المشتركة ستجعل إثيوبيا تتراجع (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يستقر على بديل فرجاني ساسي في الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل.. 11 قرار جديد من رئيس الوزارء خلال اجتماع الحكومة الاسبوعي

منذ حوالي 10 ساعة

موسيماني يُجهز مفاجأة سارة لمدافع الأهلي أمام المريخ السوداني

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل..خروج اغاني أنغام من مسلسل "نسل الاغراب" بالرغم من تسجيلها.. تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 9 ساعات

رئيس "قناة السويس" يكشف موعد مغادرة السفينة الجانحة مصر وقيمة التعويضات المطالبة بها

منذ ساعتين و 33 دقيقة

فاتي يوجه رسالة خاصة إلى جماهير برشلونة

منذ ساعتين و 15 دقيقة

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

منذ حوالي 17 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشان طقس الخميس

منذ حوالي 6 ساعات

ليفربول يحسم مصير محمد صلاح

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. نادية العراقية تتقدم بطلب للحصول على "تأشيرة" إلى إسرائيل

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على مدة غياب نجم الأهلي عن الملاعب

منذ ساعة و 27 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:55 م

سياسي سوداني: تصريحات السيسي القوية والمناورات المشتركة ستجعل إثيوبيا تتراجع (فيديو)

ليفربول يحسم مصير محمد صلاح

04:30 م

عاجل.. كارتيرون يُحدد أسماء الراحلين عن الزمالك في الصيف

06:27 م

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

08:08 ص

بيان عاجل من الأرصاد بشان طقس الخميس

06:37 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان