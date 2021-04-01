حسين الزناتي خلال زيارة لـ"الفجـر": مستمر في خدمة الزملاء.. وأي دور سيوكل لي أستطيع أن أؤديه بكفاءة

زار الكاتب الصحفي حسين الزناتي رئيس تحرير مجلة علاء الدين، والمرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، جريدة "الفجـر"، ضمن جولاته بانتخابات التجديد النصفي.



وقدّم "الزناتي" برنامجه الانتخابي للزملاء، ورد على كافة استفسارتهم، حول قضايا المهنة والمشكلات التي يتعرض لها الزملاء، وأيضًا الحلول التي يضعها برنامجها.



وقال حسين الزناتي، إن كل دور داخل النقابة سيوكَل له، يستطيع أن يؤديه بكفاءة، وهذا دور طبيعي لأي عضو بمجلس النقابة.



وأضاف أنه حال فوزه، سيعمل على ثلاثة ملفات مهمة، من أجل استعادة كارنيه وهيبة النقابة؛ وهما ملف الكيانات الوهمية، والقيد داخل النقابة، بالإضافة إلى ملف التدريب، موضحًا أن العمل الإيجابي الأكبر له في قضية الكيانات الوهمية، أنه تقدم ببلاغ في إدارة مكافحة التزوير، وتم حبس صاحب هذا الكيان الوهمي، كرسالة وعبرة لكل منتحلي الصفة.



وأكد "الزناتي" أن حال انتخابه بعضوية المجلس في هذه الدورة، سيكون هذا الملف أولوياته، والعمل عليه بشكل يليق بمهنة الصحافة والصحفيين، نظرًا أنه ينتقص بشكل حقيقي من قيمة المهنة، لافتًا إلى أنه سيعمل على تنظيم ملف القيد بالنقابة، والعمل على إعادة فتح ملف الشهادات المزورة، باعتباره من أهم الملفات التي يجب أن يكون للنقابة ومجلسها دور قوي به، موضحًا أن المهنة تواجه الانتقاص منها بسبب هذه الملفات.



وأوضح المرشح على عضوية المجلس، أن ملف التدريب أيضًا من أكثر الملفات ضرورة؛ نظرًا لأهميته في إعداد الصحفي كما ينبغي، وهو ما يُدلي بظلاله على إعداد المهنة كما ينبغي.



وتابع: "الأساس بالنسبة لي، هو خدمة الزملاء أعضاء الجمعية العمومية، وإذا كان شعاري خلال الانتخابات السابقة نقابة لكل الزملاء، فأنا مستمر في ذلك، وكل الزملاء على خط واحد، بعيدًا عن المؤسسة".



وكان قد أعلن مجلس نقابة الصحفيين، عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات بداخل مقر النقابة، لما يمثله من خطر جسيم على صحة وسلامة الزملاء، ودعوتها للانعقاد يوم الجمعة 2 إبريل 2021، على أن تنعقد بمقر نادي المعلمين بالجيزة، بما يحقق الشروط اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الزملاء من انتشار فيروس كورونا المستجد.