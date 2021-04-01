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حمزة الجمل يكشف أسباب قبوله تدريب الاتحاد العماني ورأيه في أزمات الإسماعيلي

الخميس 01/أبريل/2021 - 12:26 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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كشف حمزة الجمل المدير الفني الجديد لفريق الاتحاد العماني عن أسباب قبوله تدريب الفريق خلال الوقت الحالي.

وقال الجمل في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن نادي الاتحاد العماني لديه فكر ورؤية لبناء فريق ولذا تعاقد معه لمدة موسمين، مشيرًا إلى أنه يملك خبرات في الدوري العماني من خلال تدريب فرق هناك في أوقات سابقة، كما أنه حصل على لقب أفضل مدرب في عمان موسمين متتاليين.

ولفت إلى أنه سعيد بقيادة إيهاب جلال للإسماعيلي مؤكدًا أنه مدرب صاحب فكر ومثقف كما أن الفريق يملك لاعبين مميزين.

وأبدى الجمل، تفاؤله بقدرة الإسماعيلي على تجاوز المحنة التي يمر بها الفريق مؤخرًا.

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