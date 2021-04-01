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رئيس قناة السويس يُفجر مفاجأة نارية حول التعويضات المطلوبة من السفينة الجانحة

الخميس 01/أبريل/2021 - 08:29 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن حجم التعويضات المطلوبة من السفينة الجانحة بسبب توقف القناة لمدة6 أيام، معقبًا: " حجم التعويضات سيزيد عن مليار دولار، ودا حق البلد ومش هنفرط في مليم".

وتابع "ربيع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي احمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، ازمة قناة السويس اكدت على ان لا يوجد أي ممر منافس للقناة، معقبً:" لو في ممر بديل كانت السفن ما أنتظرتش، احجنا مشم ملاحقين على السفن".

وتابع ان التحقيقات بدأت اليوم مع السفينة الجانحة، مشيرًا إلى أن الصندق الأسود بالسفينة يسجل كل شيء يحدث على السفقينة، وسيتم تفريغه الآن لمعرفة الخطأ الذي حدث.

ولفت إلى ان الشخص الذي يقوم بالتحقيق خبراء من هيئة قناة السويس، لافتَا إلى أن لجنة التحقيق مكونة من خبير تعويضات، ومهندس، وخبير قانوني، وبحار.

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