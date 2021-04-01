توضيح عاجل من الصحة بشأن لقاح أسترازينيكا

قال الدكتور محمد حساني، مستشار وزيرة الصحة، إن مصر استقبلت هديتين من جمهورية الصين تقدر بـ 600 ألف لقاح، وهديتين من الإمارات حوالي 80 ألف جرعة من لقاح سينوفارم.





وأضاف "حساني"، خلال تصريحاته لـ فضائية "إكسترا نيوز"، أن معظم اللقاحات قريبة من بعضها في المأمونية والفعالية، وجميعها حصلت على استخدام الطوارئ.



