Advertisements

تعرف على مواعيد مباريات يوفنتوس في شهر أبريل

الخميس 01/أبريل/2021 - 12:32 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements
بعد فترة التوقف الدولي, يبدأ يوفنتوس مشواره في بطولة الدوري الإيطالي من أجل محاولة خطف لقب الكالتشيو هذا الموسم وذلك عقب توديعه لبطولة دوري أبطال أوروبا على يد بورتو البرتغالي.


يحتل يوفنتوس المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 55 نقطة وبفارق 10 نقاط كاملة عن صاحب الصدارة إنتر ميلان.


يعتمد الإيطالي أندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس دائما على التشكيل الآتي في مبارياته :

حراسة المرمى : فويتشيك تشيزني
خط الدفاع : جيانلوكا فرابوتا - أليكس ساندرو - ميريح ديميريل - خوان كوادرادو
خط الوسط : وستون ماكيني - أدريان رابيو - آرون رامسي - فيديريكو كييزا
خط الهجوم : كريستيانو رونالدو - ديان كولوسيفسكي


من المنتظر أن يخوض يوفنتوس 6 مباريات في الدوري الإيطالي والتي يستعرضها الفجر الرياضي :-
- السبت 3 أبريل 2021 : تورينو ويوفنتوس
- الأربعاء 7 أبريل 2021 : يوفنتوس ونابولي
- الأحد 11 أبريل 2021 : يوفنتوس وجنوه
- الأحد 18 أبريل 2021 : أتلانتا ويوفنتوس
- الأربعاء 21 أبريل 2021 : يوفنتوس وبارما
- الأحد 25 أبريل 2021 : فيورينتينا ويوفنتوس

أخبار تهمك

رئيس "قناة السويس" يكشف موعد مغادرة السفينة الجانحة مصر وقيمة التعويضات المطالبة بها

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يُحدد أسماء الراحلين عن الزمالك في الصيف

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على مدة غياب نجم الأهلي عن الملاعب

منذ ساعة و نصف

فاتي يوجه رسالة خاصة إلى جماهير برشلونة

منذ ساعتين و 17 دقيقة

ليفربول يحسم مصير محمد صلاح

منذ حوالي 8 ساعات

فلورنتينو بيريز يعرض 8 لاعبين للبيع من أجل ضم هذا الثلاثي المُرعب

منذ حوالي 6 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشان طقس الخميس

منذ حوالي 6 ساعات

كارتيرون يستقر على بديل فرجاني ساسي في الزمالك

منذ أقل من ساعة

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة.. نادية العراقية تتقدم بطلب للحصول على "تأشيرة" إلى إسرائيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. 11 قرار جديد من رئيس الوزارء خلال اجتماع الحكومة الاسبوعي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل..خروج اغاني أنغام من مسلسل "نسل الاغراب" بالرغم من تسجيلها.. تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 9 ساعات

سياسي سوداني: تصريحات السيسي القوية والمناورات المشتركة ستجعل إثيوبيا تتراجع (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تعليق من إثيوبيا بعد تصريحات السيسي عن سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يُحدد شروطه لضم صخرة الدفاع

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يُجهز مفاجأة سارة لمدافع الأهلي أمام المريخ السوداني

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:55 م

سياسي سوداني: تصريحات السيسي القوية والمناورات المشتركة ستجعل إثيوبيا تتراجع (فيديو)

ليفربول يحسم مصير محمد صلاح

04:30 م

عاجل.. كارتيرون يُحدد أسماء الراحلين عن الزمالك في الصيف

06:27 م

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

08:08 ص

بيان عاجل من الأرصاد بشان طقس الخميس

06:37 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان