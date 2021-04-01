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تعرف على مواعيد مباريات يوفنتوس في شهر أبريل
الخميس 01/أبريل/2021 - 12:32 ص
ريهام عبد المحسن
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بعد فترة التوقف الدولي, يبدأ يوفنتوس مشواره في بطولة الدوري الإيطالي من أجل محاولة خطف لقب الكالتشيو هذا الموسم وذلك عقب توديعه لبطولة دوري أبطال أوروبا على يد بورتو البرتغالي.
يحتل يوفنتوس المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 55 نقطة وبفارق 10 نقاط كاملة عن صاحب الصدارة إنتر ميلان.
يعتمد الإيطالي أندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس دائما على التشكيل الآتي في مبارياته :
حراسة المرمى : فويتشيك تشيزني
خط الدفاع : جيانلوكا فرابوتا - أليكس ساندرو - ميريح ديميريل - خوان كوادرادو
خط الوسط : وستون ماكيني - أدريان رابيو - آرون رامسي - فيديريكو كييزا
خط الهجوم : كريستيانو رونالدو - ديان كولوسيفسكي
من المنتظر أن يخوض يوفنتوس 6 مباريات في الدوري الإيطالي والتي يستعرضها الفجر الرياضي :-
- السبت 3 أبريل 2021 : تورينو ويوفنتوس
- الأربعاء 7 أبريل 2021 : يوفنتوس ونابولي
- الأحد 11 أبريل 2021 : يوفنتوس وجنوه
- الأحد 18 أبريل 2021 : أتلانتا ويوفنتوس
- الأربعاء 21 أبريل 2021 : يوفنتوس وبارما
- الأحد 25 أبريل 2021 : فيورينتينا ويوفنتوس
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