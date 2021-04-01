تعرف على مواعيد مباريات يوفنتوس في شهر أبريل

بعد فترة التوقف الدولي, يبدأ يوفنتوس مشواره في بطولة الدوري الإيطالي من أجل محاولة خطف لقب الكالتشيو هذا الموسم وذلك عقب توديعه لبطولة دوري أبطال أوروبا على يد بورتو البرتغالي.