الصحة: شحنة أسترازينيكا الجديدة ستغطي جميع المسجلين لتلقي اللقاحات

كشف الدكتور محمد حساني، مستشار وزيرة الصحة، عن أن شحنة لقاح أسترازينيكا التي تسلمتها مصر منذ قليل، سيتم توجيهها لاستكمال تطعيم الأطقم الطبية وكبار السن.





وأضاف "حساني"، خلال تصريحاته لـ فضائية "إكسترا نيوز"، أن الشحنة الجديدة ستغطي جميع المسجلين لتلقي اللقاحات.





وتابع: "سنغطي عدد أكبر بالتطعيم بلقاح كورونا يصل إلى ملايين المواطنين".



