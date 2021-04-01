Advertisements

الصحة: شحنة أسترازينيكا الجديدة ستغطي جميع المسجلين لتلقي اللقاحات

الخميس 01/أبريل/2021 - 06:00 ص
وصول لقاحات أسترازينكا
وصول لقاحات أسترازينكا
أمنية فوزي
Advertisements
كشف الدكتور محمد حساني، مستشار وزيرة الصحة، عن أن شحنة لقاح أسترازينيكا التي تسلمتها مصر منذ قليل، سيتم توجيهها لاستكمال تطعيم الأطقم الطبية وكبار السن.

وأضاف "حساني"، خلال تصريحاته لـ فضائية "إكسترا نيوز"، أن الشحنة الجديدة ستغطي جميع المسجلين لتلقي اللقاحات.

وتابع: "سنغطي عدد أكبر بالتطعيم بلقاح كورونا يصل إلى ملايين المواطنين".

وتسلمت مصر 854 ألف و400 جرعة من لقاح كورونا من إنتاج شركة أسترازينيكا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لقاح أسترازينيكا لقاح بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

مفاجأة.. نادية العراقية تتقدم بطلب للحصول على "تأشيرة" إلى إسرائيل

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل| إصابات كورونا تقترب من حاجز الـ700 حالة.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات

ميدو: " طول ما الزمالك مقتنع بأنه مظلوم لن يتقدم خطوة"

منذ 37 دقيقة

عاجل..خروج اغاني أنغام من مسلسل "نسل الاغراب" بالرغم من تسجيلها.. تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 15 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشان طقس الخميس

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث اشتعال سيارة بالأوتوستراد

منذ حوالي 3 ساعات

توضيح عاجل من الصحة بشأن لقاح أسترازينيكا

منذ حوالي 6 ساعات

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. كارتيرون يُحدد أسماء الراحلين عن الزمالك في الصيف

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. 11 قرار جديد من رئيس الوزارء خلال اجتماع الحكومة الاسبوعي

منذ حوالي 16 ساعة

ليفربول يحسم مصير محمد صلاح

منذ حوالي 14 ساعة

"المخدة كبيرة".. هكذا مازح أحمد حاتم هنا الزاهد عبر "إنستجرام"

منذ ساعة و 21 دقيقة

إبراهيم حسن: الأهلي أخطأ في حقنا وعليهم الاعتراف بذلك ليرتاح الجميع

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من إثيوبيا بعد تصريحات السيسي عن سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

سياسي سوداني: تصريحات السيسي القوية والمناورات المشتركة ستجعل إثيوبيا تتراجع (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

مع بدء التطعيم.. تعرف على لقاحات فيروس كورونا بمصر

موعد تطعيم كبار السن.. خريطة توزيع لقاح كورونا على الشعب

بعد الإعلان عن استقبال جرعات أسترازينيكا.. تفاصيل تطعيم الفئات المستحقة بلقاحات كورونا

الصحة تعلن موعد وصول لقاح "استرازينيكا" لمصر

مطار القاهرة يستقبل 50 ألف جرعة من لقاح أسترازينكا اكسفورد المضاد لـ كورونا

الصحة تكشف موعد تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:58 ص

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

سياسي سوداني: تصريحات السيسي القوية والمناورات المشتركة ستجعل إثيوبيا تتراجع (فيديو)

08:55 م

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

08:08 ص

ليفربول يحسم مصير محمد صلاح

04:30 م

عاجل.. كارتيرون يُحدد أسماء الراحلين عن الزمالك في الصيف

06:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان