Advertisements
الصحة: شحنة أسترازينيكا الجديدة ستغطي جميع المسجلين لتلقي اللقاحات
الخميس 01/أبريل/2021 - 06:00 ص
أمنية فوزي
Advertisements
كشف الدكتور محمد حساني، مستشار وزيرة الصحة، عن أن شحنة لقاح أسترازينيكا التي تسلمتها مصر منذ قليل، سيتم توجيهها لاستكمال تطعيم الأطقم الطبية وكبار السن.
وأضاف "حساني"، خلال تصريحاته لـ فضائية "إكسترا نيوز"، أن الشحنة الجديدة ستغطي جميع المسجلين لتلقي اللقاحات.
وتابع: "سنغطي عدد أكبر بالتطعيم بلقاح كورونا يصل إلى ملايين المواطنين".
وتسلمت مصر 854 ألف و400 جرعة من لقاح كورونا من إنتاج شركة أسترازينيكا.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements