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يوسف الحسيني ناعيًا كمال الجنزوري: كان من القلة الشريفة آخر 30 عامًا (فيديو)
الخميس 01/أبريل/2021 - 06:07 ص
كساب أحمد
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نعى الإعلامي يوسف الحسيني، الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق، قائلًا: "الجنزوري لم يكن رئيسًا لمجلس وزراء مصر لمرتين، ولكنه كان قيمة علمية فذة خاصة في مجال الاقتصاد"
وتابع "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأربعاء، أن "الجنزوري" كان رجلًا نزيهًا وشريفًا ووطنيًا وعظيمًا بكل مال تحمله الكلمة من معنى، معقبًا: " لم يسعدني الحظ إلى لرؤيته لمرة واحدة فقط"
وأضاف: "الجنزوري كان رجلًا هادئًا، وقادرًا دائمًا على تذليل الخلاف، الله يرحمه، كان من القلة الشريفة في مصر خلال 30 عامًا".
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