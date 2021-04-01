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علي حلبي خلال زيارة لـ"الفجـر": من الضروري استعادة دور النقابة وريادتها

الخميس 01/أبريل/2021 - 12:43 ص
جانب من الجولة
جانب من الجولة
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زار الزميل الصحفي بمؤسسة الأخبار علي حلبي، جريدة "الفجـر"، ضمن جولاته بانتخابات التجديد النصفي.

وأكد "حلبي" ضرورة عدم اقتصار دور النقابة على تقديم الخدمات للبعض دون الآخر، بجهود فردية من بعض أعضاء المجلس أو طبقًا للهوى، وإنما تأسيس نهج موحد يشمل الجميع من أعضاء الجمعية العمومية عبر آليات محددة لا حياد فيها.

وشدد على استعادة روح النقابة وريادتها التي أُسست لأجله منذ سنوات عدة، لتساند أهل المهنة في أزماتهم بأطيافها كطرد تعسفي أو تضييق ما؛ وغيرها من مشاكل يتصدى لها أغلبية الصحفيين وحدهم حتى اللحظة الراهنة، لذا سأعمل على أن يتصدى المجلس لها بالطرق القانونية كافة، ولن اغفل ملف التثقيف والتطوير لفكر وآليات عمل أهل المهنة لتواكب وتيرة التطور المتسارعة عالميًا.

وأعلن أنه سيبدأ العمل على فتح صيدلية داخل النقابة لتوفير الأدوية للصحفيين بأسعار مخفضة، خاصة في ظل الظروف الصحية والاقتصادية التي يمر بها الصحفيين حاليًا، وإعادة إحياء وتغليظ عقوبات بنود مواجهة المخالفات الجسيمة والفساد من أعضاء مجلس النقابة أو الجمعية العمومية دون مواربة أو تمييز.

واستطرد "حلبي" بأنه سيعمل على تقنين أوضاع الصحفيين ممن هم دون عمل بأجر ثابت، والسعي لتخصيص بدل بطالة شهري لهم، بجانب بدل النقابة الأساسي، لحين توفير عمل لهم يساعدهم على الحياة كباقي أقرانهم عبر تأسيس قاعدة بيانات دقيقة لهم لمرونة التفاعل مع الجهات المعنية.

وتابع: "من الضروري الكشف عن محاضر اجتماعات المجلس بصفة دورية، وإبطال سياسة اجتماعات الأبواب المغلقة، والسعي للاستغلال الأمثل لأدوار وأروقة النقابة لتقديم خدمات متنوعة من جهات حكومية وبنكية وخاصة للصحفيين، وأيضًا استحداث لجنة تقصي مهني للزملاء المرشحين لعضوية النقابة؛ للحيلولة دون إدراج غير المستحقين، بالإضافة إلى تشكيل لجان نوعية في مقدمتها لجنة لتخفيف العبء وتذليل الصعاب أمام أسر معتقلي الرأي من أهل المهنة؛ لحين الإفراج عنهم عبر التواصل مع الجهات المعنية؛ فضلًا عن لجنة للمرأة تهدف لتيسير عملهن داخل بلاط صاحبة الجلالة عبر أفكار خلاقة دون الإضرار بالعمل داخل الكيانات الصحفية".

وكان قد أعلن مجلس نقابة الصحفيين، عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات بداخل مقر النقابة، لما يمثله من خطر جسيم على صحة وسلامة الزملاء، ودعوتها للانعقاد يوم الجمعة 2 إبريل 2021، على أن تنعقد بمقر نادي المعلمين بالجيزة، بما يحقق الشروط اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الزملاء من انتشار فيروس كورونا المستجد.

علي حلبي خلال زيارة لـ"الفجـر": من الضروري استعادة دور النقابة وريادتها
علي حلبي خلال زيارة لـ"الفجـر": من الضروري استعادة دور النقابة وريادتها
علي حلبي خلال زيارة لـ"الفجـر": من الضروري استعادة دور النقابة وريادتها
علي حلبي خلال زيارة لـ"الفجـر": من الضروري استعادة دور النقابة وريادتها
علي حلبي خلال زيارة لـ"الفجـر": من الضروري استعادة دور النقابة وريادتها
علي حلبي خلال زيارة لـ"الفجـر": من الضروري استعادة دور النقابة وريادتها
علي حلبي خلال زيارة لـ"الفجـر": من الضروري استعادة دور النقابة وريادتها
علي حلبي خلال زيارة لـ"الفجـر": من الضروري استعادة دور النقابة وريادتها

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