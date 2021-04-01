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اعرف كيفية الحصول على 1000 جنيه دعم من 'التضامن'

الخميس 01/أبريل/2021 - 08:46 ص
بوابة الفجر
آيات عامر
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أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن شروط وإجراءات التقدم لبرنامج كرامة، فى إطار دعم الفئات الأولى بالرعاية.

وتستعرض "الفجر" كافة الشروط والمستندات التي لابد من توافرها وهي كالأتي:-

- صورة بطاقة الرقم القومي.
- صورة بطاقة التموين إن وجدت.
- صورة قسيمة الزواج.
- طباعة برنت تأمين للزوج أو الزوجة.
- صورة شهادات ميلاد الأطفال من عمر يوم الى 18 عاما.
- إفادات من مدارس الاولاد من عمر 6 سنوات الى 18 عاما.
- آخر ثلاثة إيصالات كهرباء.

أما فى حالة وفاة الزوج أو الزوجة
- شهادة وفاة.
وفى حالة طلاق الزوج أو الزوجة
- قسيمة الطلاق.
فى حالة العجز.
- شهادة قومسيون طبي رسمية لعجز أكثر من 50%.

أما عن شروط التقدم هى:

- لابد أن يكون المتقدم هو وزوجته غير موظفين فى أى جهة حكومية أو قطاع عام خاص وأن يكون المتقدم غير مؤمن عليه أو له معاش ضماني وذلك يتم عليه من على قاعدة البيانات بالوزارة.
- مسنين فوق 65 معاقين غير قادرين عن العمل
- شخص واحد 350 جنيه.
- شخصين 700 جنيه.
- ثلاثة أشخاص 1000 جنيه.

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