إبراهيم حسن يكشف السبب وراء ابتعاد توأمه عن تدريب منتخب مصر









جدير بالذكر أن المنتخب المصري الأول لكرة القدم، نجح في التأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا المقرر إقامتها في الكاميرون مطلع العام المقبل، بقيادة حسام البدري.

وتابع، "أثناء العمل مع منتخب الأردن لعبنا في كل قارات العالم، ولم نفتعل أي مشكلة مع حكم ساحة أو حكم مساعد، ولو تولينا أنا وحسام قيادة منتخب مصر لن تحدث أية مشكلات كما يزعم البعض، الناس بتتحجج لأنها لا ترغب في ذلك".