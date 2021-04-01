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إبراهيم حسن يكشف السبب وراء ابتعاد توأمه عن تدريب منتخب مصر
الخميس 01/أبريل/2021 - 12:44 ص
أمل الحلفاوي
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أوضح إبراهيم حسن مدير الكرة في نادي الاتحاد السكندري، أن شقيقه وتوأمه حسام حسن المدير الفني الحالي للفريق الأول لكرة القدم بزعيم الثغر، كان قريب من تدريب المنتخب المصري.
وكشف إبراهيم حسن في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، " حسام حسن كان قريب من تدريب منتخب مصر، ولكن أحد المسئولين قال لنا أن الجمهور خائف مننا".
وتابع، "أثناء العمل مع منتخب الأردن لعبنا في كل قارات العالم، ولم نفتعل أي مشكلة مع حكم ساحة أو حكم مساعد، ولو تولينا أنا وحسام قيادة منتخب مصر لن تحدث أية مشكلات كما يزعم البعض، الناس بتتحجج لأنها لا ترغب في ذلك".
جدير بالذكر أن المنتخب المصري الأول لكرة القدم، نجح في التأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا المقرر إقامتها في الكاميرون مطلع العام المقبل، بقيادة حسام البدري.
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