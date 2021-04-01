"الصحة": ننتظر شحنة هدية من اللقاح الصيني خلال الفترة المقبلة

علق المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، على وصول ما يقارب المليون جرعة من لقاح استرازينيكا، مشيرًا إلى أنه سيتم القيام بحفص لعينات عشوائية في معامل الوزارة قبل بدء التطعيم بها.





وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "ستصل كميات جديدة من لقاحات فيروس كورونا إلى القاهرة خلال الفترة المقبلة".





وأضاف أنه يتم فحص جميع الشحنات في معامل الوزارة وهذا مبدأ تتبعه الدولة المصرية للتأكد من أمنها وفاعليتها، مشيرًا إلى أن أعداد المسجلين عبر الموقع الالكتروني تخطت النصف مليون مواطن.





وأكد أنه تم زيادة عدد المراكز إلى 139 مركز على مستوى الجمهورية للتسهيل على المواطن ليحصل على الخدمة، موضحًا أن هناك إقبال كبير من المواطنين على التسجيل.





ولفت المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إلى أنه يتم التواصل مع المواطنين الذين سجلوا لتلقي اللقاح عبر الرسائل القصيرة.



