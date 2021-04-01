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بعد وصول لقاح "أسترازينكا" لمصر.. "الصحة العالمية" تعلق

الخميس 01/أبريل/2021 - 01:02 ص
منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية
أمنية فوزي
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علق الدكتور علاء حشيش، مسؤول الأمراض المعدية بمنظمة الصحة العالمية، على استقبال مصر 854 ألف و400 جرعة من لقاح أسترازينيكا، قائلًا إن شحنة لقاح أسترازينيكا هي الأكبر حتى الآن، والأيام المقبلة ستشهد تسلم المزيد.

وأضاف "حشيش"، خلال لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز"، خلال تسلم مصر شحنة اللقاحات،: "نتطلع لتطعيم كل الفئات المستهدفة في أقرب وقت".

وأشار إلى أن هناك إقبال كبير في مصر على التسجيل للحصول على اللقاحات.

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لقاح أسترازينيكا بوابة الفجر الفجر الفئات المستهدفه

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