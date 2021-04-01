بنى عبيد يبحث عن فوزه الأول بالموسم أمام كفرالشيخ بالقسم الثانى





وتعرض بنى عبيد هذا الموسم للهزيمة فى ٩ مباريات وتعادل فى مثلها بينما لم يتمكن الفريق من تحقيق أى فوز حتى الآن منذ بداية الموسم.







وحرص مجلس إدارة وجماهير ومحبى النادى على مؤازرة الفريق بتدريبه الأخير قبل مواجهة كفرالشيخ لتحفيزهم على الفوز والإبقاء على أمال الفريق فى العودة للمكان الذى يليق بالفريق.







ويتولى قيادة الفريق فنيا عبداللطيف الدومانى خلفا لعادل صديق بينما يتولى قيادة كفرالشيخ أحمد عاشور فى أولى مبارياته بقيادة الفريق عقب رحيل المدير الفنى السابق للفريق.







ويحتل بنى عبيد المركز الأخير برصيد ٩ نقاط فيما يحتل كفرالشيخ المركز الثانى عشر برصيد ١٩ نقطة.

ضمن مباريات الجولة ٢٠ بالمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى يستضيف اليوم الخميس فريق كفرالشيخ على استاد كفرالشيخ ضيفه بنى عبيد والذى مازال يبحث عن فوزه الأول هذا الموسم.