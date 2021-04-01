عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

أكد الإعلامي إسلام صـادق مقدم برنامج ’’ البريمـو ’’ على قناة ’’ Ten ’’ أن أحمد سيد زيزو نجم الزمالك ، أبلغ العديد من زملائه في النادي الأهلي خلال المعسكر الماضي للمنتخب الوطني الأول الخاص بمباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية ، بعدم ممانعته في الإنتقال إلى المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة .