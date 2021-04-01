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عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي
الخميس 01/أبريل/2021 - 12:58 ص
الفجر الرياضي
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أكد الإعلامي إسلام صـادق مقدم برنامج ’’ البريمـو ’’ على قناة ’’ Ten ’’ أن أحمد سيد زيزو نجم الزمالك ، أبلغ العديد من زملائه في النادي الأهلي خلال المعسكر الماضي للمنتخب الوطني الأول الخاص بمباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية ، بعدم ممانعته في الإنتقال إلى المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة .
وأضاف صادق :"زيزو أبلغ بعض لاعبي الأهلي في الموافقة على الإنتقال للفريق الأحمر حال وصول عرض رسمي بذلك ، رغم نفي مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب في الدخول في مفاوضات مع أي من لاعبي الزمالك".
يذكر أن الزمالك يستعد لمواجهة مولودية الجزائر ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.
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