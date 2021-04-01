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خبير يكشف السيناريو المتوقع حاول رفضت إثيوبيا الوصول لاتفاق ملزم (فيديو)

الخميس 01/أبريل/2021 - 07:20 ص
نادر
نادر
شيماء حسن
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قال نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية في جامعة القاهرة، إن إثيوبيا تحاول كسر الإرادة المصرية السودانية منذ بدء المفاوضات وقيامها باستبعاد المفاوضين الدوليين ورفضت عودتهم.

وأضاف "نور الدين" في اتصال هاتفي على فضائية "فرانس 24": "ما تقوم به إثيوبيا ستشعر به السودان أولًا ثم مصر، ورأينا حجم الأضرار التي حدثت بعد قرار الملء الأول المنفرد والذي كان السبب في تعطل محطات مياه الشرب لمدة ثلاثة أسابيع في السودان".

وتابع "ثم فتحت الفيضان فغرق كل شرق السودان، وهذا كان عاقبة القرارات المنفردة، فما الذي سيحدث عندما تحجز ثلاثة أضعاف ما حجزته في الملء الأول بـ 13 مليار متر مكعب، ولذلك فعليها أن تستمع إلى مصر والسودان والوصول إلى اتفاق يحافظ على احتياجات دولتي المصب".

واستطرد "على إثيوبيا أن تستمع إلى احتياجات مصر والسودان بما لا يضر نسبة العكارة أو تعطل السدود في السودان أو السد العالي وفرض الإرادة الإثيوبية يعني أن إثيوبيا لا يعنيها وجود أضرار على السودان ومصر وهو ما أعلنه الرئيس السيسي بأنه إذا تعمدت إثيوبيا في الأضرار خلينا نشتغل ضرر بضرر وهذا يفسر زيارة رئيس الأركان إلى السودان مرتين والمناورات التي حدثت للقوات الجوية في شرق السودان".

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