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أمطار ورياح.. تحذير عاجل من الأرصاد من طقس الخميس

الخميس 01/أبريل/2021 - 01:48 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الخميس الموافق 1 أبريل 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.

حالة الطقس نهارًا:
- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد.
- طقس معتدل على جنوب سيناء.
- طقس معتدل على جنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس بارد على كافة الأنحاء.

الظواهر الجوية:
- أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة (60% تقريبًا).
- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة (50% تقريبًا).
- فرص أمطار خفيفة مساءً على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة (20%).
- نشاط رياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال على شمال الصعيد.
أمطار ورياح.. تحذير عاجل من الأرصاد من طقس الخميس
أمطار ورياح.. تحذير عاجل من الأرصاد من طقس الخميس

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