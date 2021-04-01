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أمطار ورياح.. تحذير عاجل من الأرصاد من طقس الخميس
الخميس 01/أبريل/2021 - 01:48 ص
أمنية فوزي
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الخميس الموافق 1 أبريل 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.
حالة الطقس نهارًا:
- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد.
- طقس معتدل على جنوب سيناء.
- طقس معتدل على جنوب الصعيد.
حالة الطقس ليلًا:
- طقس بارد على كافة الأنحاء.
الظواهر الجوية:
- أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة (60% تقريبًا).
- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة (50% تقريبًا).
- فرص أمطار خفيفة مساءً على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة (20%).
- نشاط رياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال على شمال الصعيد.
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