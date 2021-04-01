أمطار ورياح.. تحذير عاجل من الأرصاد من طقس الخميس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الخميس الموافق 1 أبريل 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.





حالة الطقس نهارًا:

- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد.

- طقس معتدل على جنوب سيناء.

- طقس معتدل على جنوب الصعيد.





حالة الطقس ليلًا:

- طقس بارد على كافة الأنحاء.





الظواهر الجوية:

- أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة (60% تقريبًا).

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة (50% تقريبًا).

- فرص أمطار خفيفة مساءً على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة (20%).