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ترتيب الدوري الإيطالي قبل مواجهات الجولة التاسعة والعشرون
الخميس 01/أبريل/2021 - 01:03 ص
غدير أحمد
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مازال يتصدر نادي إنتر ميلان جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز حتي الآن، ثم يأتي فى المركز الثاني نظيره ميلان برصيد 59نقطة.
بينما يحتل فريق يوفنتوس المركز الثالث في جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 55نقطة، متساويًا مع أتالانتا في المرتبة الرابعة بنفس عددٍ النقاط.
ويقدم لكم الفجر الرياضي جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز كالآتي:-
1 – إنتر ميلان – 65 نقطة.
2 – ميلان – 59 نقطة.
3 – يوفنتوس – 55 نقطة.
4 – أتالانتا – 55 نقطة.
5 – نابولي – 53 نقطة.
6 – روما – 50 نقطة.
7 – لاتسيو – 49 نقطة.
8 – ساسولو – 39 نقطة.
9 – هيلاس فيرونا – 38 نقطة.
10 – سامبدوريا – 35 نقطة.
11 – بولونيا – 34 نقطة.
12 – أودينيزي – 33 نقطة.
13 – جنوى – 31 نقطة.
14 – فيورنتينا – 29 نقطة.
15 – سبيزيا – 29 نقطة.
16 – بينفينتو – 29 نقطة.
17 – تورينو – 23 نقطة.
18 – كالياري – 22 نقطة.
19 – بارما – 19 نقطة.
20 – كروتوني –15 نقطة.
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