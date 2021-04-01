Advertisements

ترتيب الدوري الإيطالي قبل مواجهات الجولة التاسعة والعشرون

الخميس 01/أبريل/2021 - 01:03 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
Advertisements
مازال يتصدر نادي إنتر ميلان جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز حتي الآن، ثم يأتي فى المركز الثاني نظيره ميلان برصيد 59نقطة.


بينما يحتل فريق يوفنتوس المركز الثالث في جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 55نقطة، متساويًا مع أتالانتا في المرتبة الرابعة بنفس عددٍ النقاط.


ويقدم لكم الفجر الرياضي جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز كالآتي:-


1 – إنتر ميلان – 65 نقطة.
2 – ميلان – 59 نقطة.
3 – يوفنتوس – 55 نقطة.
4 – أتالانتا – 55 نقطة.
5 – نابولي – 53 نقطة.
6 – روما – 50 نقطة.
7 – لاتسيو – 49 نقطة.
8 – ساسولو – 39 نقطة.
9 – هيلاس فيرونا – 38 نقطة.
10 – سامبدوريا – 35 نقطة.
11 – بولونيا – 34 نقطة.
12 – أودينيزي – 33 نقطة.
13 – جنوى – 31 نقطة.
14 – فيورنتينا – 29 نقطة.
15 – سبيزيا – 29 نقطة.
16 – بينفينتو – 29 نقطة.
17 – تورينو – 23 نقطة.
18 – كالياري – 22 نقطة.
19 – بارما – 19 نقطة.
20 – كروتوني –15 نقطة.

أخبار تهمك

موسيماني يُجهز مفاجأة سارة لمدافع الأهلي أمام المريخ السوداني

منذ حوالي 4 ساعات

إبراهيم حسن يكشف السبب وراء ابتعاد توأمه عن تدريب منتخب مصر

منذ ساعة و 7 دقيقة

بعد وصول لقاح "أسترازينكا" لمصر.. "الصحة العالمية" تعلق

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أول تعليق من إثيوبيا بعد تصريحات السيسي عن سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل..خروج اغاني أنغام من مسلسل "نسل الاغراب" بالرغم من تسجيلها.. تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 10 ساعة

ليفربول يحسم مصير محمد صلاح

منذ حوالي 9 ساعات

كارتيرون يستقر على بديل فرجاني ساسي في الزمالك

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. نادية العراقية تتقدم بطلب للحصول على "تأشيرة" إلى إسرائيل

منذ حوالي 5 ساعات

محمد منير: "شرف كبير لِي للمشاركة في "الاختيار 2".. وأجسد دور الشهيد عمر القاضي" (خاص)

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. 11 قرار جديد من رئيس الوزارء خلال اجتماع الحكومة الاسبوعي

منذ حوالي 11 ساعة

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل| إصابات كورونا تقترب من حاجز الـ700 حالة.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ أقل من ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشان طقس الخميس

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. كارتيرون يُحدد أسماء الراحلين عن الزمالك في الصيف

منذ حوالي 7 ساعات

سياسي سوداني: تصريحات السيسي القوية والمناورات المشتركة ستجعل إثيوبيا تتراجع (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:43 ص

عاجل| إصابات كورونا تقترب من حاجز الـ700 حالة.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

سياسي سوداني: تصريحات السيسي القوية والمناورات المشتركة ستجعل إثيوبيا تتراجع (فيديو)

08:55 م

ليفربول يحسم مصير محمد صلاح

04:30 م

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

08:08 ص

عاجل.. كارتيرون يُحدد أسماء الراحلين عن الزمالك في الصيف

06:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان