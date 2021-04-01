ترتيب الدوري الإيطالي قبل مواجهات الجولة التاسعة والعشرون

مازال يتصدر نادي إنتر ميلان جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز حتي الآن، ثم يأتي فى المركز الثاني نظيره ميلان برصيد 59نقطة.

بينما يحتل فريق يوفنتوس المركز الثالث في جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 55نقطة، متساويًا مع أتالانتا في المرتبة الرابعة بنفس عددٍ النقاط.