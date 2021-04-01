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أول تعليق من وزير الآثار على الجدل المثار حول هند صبري (فيديو)

الخميس 01/أبريل/2021 - 02:06 ص
خالد العناني
خالد العناني
أمنية فوزي
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قال خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أن الفنانة هند صبري أو غيرها من الفنانين لن يجسدوا شخصية الملكة حتشبسوت لأن الملكة ستظهر من خلال موميائها، منوهًا بأن المومياوات هم أبطال حفل النقل.

وتابع "العناني"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر": "أرجو الانتظار ومشاهدة الموكب قبل الانتقاد، والمعلومات المنتشرة مغلوطة".

وأوضح أن شخصيات عالمية أجنبية ستشارك في حفل، متابعًا: "فنانين مصريين وعرب وأجانب، وشخصيات رياضية وسياسية سيشاركوا.. وأتمنى أن يحضر الحفل اللاعب الملقب دوليًا بالفرعون المصري".

وأشار إلى أن الحفلة ستكون عالمية، وسيتم توجيه دعوة لكل قادة الدول، متابعًا: "هنلعب بكل الجواكر اللي عندنا في الحفلة، ثقوا إننا هنعمل حدث لائق محترم، وفن راقي وأغاني راقية وموسيقى راقية، وكل حاجة هتتعمل بهيبة"، لافتًا إل أن الدولة لديها عدة فعاليات ضخمة خلال الفترة المقبلة، منها افتتاح العاصمة، وافتتاح الجلالة.

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