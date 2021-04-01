أول تعليق من وزير الآثار على الجدل المثار حول هند صبري (فيديو)

قال خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أن الفنانة هند صبري أو غيرها من الفنانين لن يجسدوا شخصية الملكة حتشبسوت لأن الملكة ستظهر من خلال موميائها، منوهًا بأن المومياوات هم أبطال حفل النقل.





وتابع "العناني"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر": "أرجو الانتظار ومشاهدة الموكب قبل الانتقاد، والمعلومات المنتشرة مغلوطة".





وأوضح أن شخصيات عالمية أجنبية ستشارك في حفل، متابعًا: "فنانين مصريين وعرب وأجانب، وشخصيات رياضية وسياسية سيشاركوا.. وأتمنى أن يحضر الحفل اللاعب الملقب دوليًا بالفرعون المصري".



