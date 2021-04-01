مبروك عطية: يمكن صلاة التراويح كلها الـ15 ركعة في 15 دقيقة (فيديو)

قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، وأستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، إن النبي، صلى الله عليه وسلم، كان يصلى أحيانًا التراويح والتهجد في المنزل، مؤكدًا أنه لا توجد آية قرآنية أو حديث يؤكد ضرورة ختم القرآن في صلاة التراويح.





وأضاف "عطية"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أنه يصلي كل ركعة في التراويح بآية قرآنية واحدة ولا داعي للإطالة، متابعًا: "يمكننا صلاة التراويح كلها الـ15 ركعة في 15 دقيقة".



