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مبروك عطية: يمكن صلاة التراويح كلها الـ15 ركعة في 15 دقيقة (فيديو)

الخميس 01/أبريل/2021 - 06:26 ص
مبروك عطية
مبروك عطية
أمنية فوزي
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قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، وأستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، إن النبي، صلى الله عليه وسلم، كان يصلى أحيانًا التراويح والتهجد في المنزل، مؤكدًا أنه لا توجد آية قرآنية أو حديث يؤكد ضرورة ختم القرآن في صلاة التراويح.

وأضاف "عطية"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أنه يصلي كل ركعة في التراويح بآية قرآنية واحدة ولا داعي للإطالة، متابعًا: "يمكننا صلاة التراويح كلها الـ15 ركعة في 15 دقيقة".

وأكد الداعيو الإسلامي، أن عالم الدين الصحيح لا يفرض سلوكه في العادات العامة على الباقيين، لافتًا إلى أن المدعي بأن الدولة تريد منع الصلاة "خيابة"، موضحًا أن كل صلاة ليلًا غير الفريضة تسمى تهجد، مشيرًا إلى أن النبي، صلى الله عليه وسلم، لم تزد صلاته في التراويح عن 11 ركعة، ومن يريد الزيادة فله ذلك.

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مبروك عطية بوابة الفجر الفجر التراويح

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