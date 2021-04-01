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التنمية الثقافية يكرم المرأة بالابداع الفني

الخميس 01/أبريل/2021 - 01:16 ص
بوابة الفجر
أحمد رمضان
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كرم قطاع صندوق التنمية الثقافية مساء اليوم الاربعاء عدد من الامهات اللاتي أثرين الحياة الفنية والسياسية والاجتماعية، من خلال صالون الفن والمجتمع الذي تقدمه الفنانة مديحة حمدي،  بعنوان "المراة المصرية.. تقديرا لرحلة الكفاح والمثابرة والعطاء"، بمركز الابداع الفني.

حيث كرم كل من اسم الراحلة الدكتورة عبلة الكحلاوي وتسلمتها ابنتها، اسم الراحلة الفنانة شويكار وتسلمتها شقيقتها، اسم الفنانة الراحلة سامية أمين وتسلمها زوجها الفنان مصطفي الدمرداش، السفيرة ثناء شريف، النائبات:صبورة السيد، الدكتورة جيهان البيومي، ونشوي المراغي، عمدة الصعيد نشوي سرحان، الشاعرة سهام الزعري، ومن الفنانين كرم كل من الفنانة فردوس عبد الحميد، مصممة الملابس بماسبيرو سابقا وداد بشير،أمال رمزي، فاطمة الكاشف، الإعلامية سحر عباس.

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