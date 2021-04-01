مبروك عطية الداعية الإسلامي لبرنامج "يحدث في مصر" مع شريف عامر على"MBC مصر"









القاهرة، 31 مارس 2021: قال د. مبروك عطية، الداعية الإسلامي، في لقاء مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "MBC مصر، إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان يُصلي أحيانًا صلاة التراويح والتهجد في المنزل، مؤكدًا أنه لا توجد آية قرآنية أو حديث بضرورة ختم القرآن في صلاة التراويح.









وأضاف "عطية" لبرنامج "يحدث في مصر"، أنه يُصلي كل ركعة في التراويح بآية قرآنية واحدة، مُشددًا على أنه لا داعي للإطالة قائلًا: "يُمكننا صلاة التراويح كلها الـ15 ركعة في 15 دقيقة".









وأوضح الداعية الإسلامي، أن المدعي بأن الدولة تُريد منع الصلاة في المساجد "خيابة"، مُشيرًا إلى أنه لا يوجد صلاة خاصة اسمها تراويح أو تهجد وكل صلاة ليلًا غير الفريضة اسمها تهجد، قائلًا: "النبي صلى الله عليه وسلم لم تزيد صلاته في التراويح عن 11 ركعة ومن يريد الزيادة فله ذلك".









ولفت "عطية" إلى أن الصحابة لم يحتفلوا برمضان ولم يكن له طقوس، قائلًا: "رمضان خير ويجب على الجميع استغلال بركاته.. ورائحة فم الصائم عند الله أفضل من المسك".









وأكد "عطية" أن شهر رمضان المبارك يتميز بفريضة زكاة الفطر سواء بالسلع أو المال، مُشيرًا إلى أن التصدق على من فطر في رمضان إطعام مسكين وليس صائم، قائلًا: "خير الصدقة تكون للمحتاجين"، وأنهى حديثه عن الصدقة قائلًا: "الصدقة على الغني تجوز ويتقبل الله التصدق على الأغنياء".









يُعرض برنامج "يحدُث في مصر" على " MBCمصر" من الثلاثاء للخميس، وتُعرض هذه الحلقة من برنامج "يحدُث في مصر" الأربعاء 31 مارس 2021 الساعة 10:00 مساءً على "MBC مصر".



