بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس الموافق 1 أبريل 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.



حالة الطقس نهارًا:



- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري.



- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد.

- طقس معتدل على جنوب سيناء.

- طقس معتدل على جنوب الصعيد.



حالة الطقس ليلًا:



- طقس بارد على كافة الأنحاء.



الظواهر الجوية:

- أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة (60% تقريبًا).



- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة (50% تقريبًا).



- فرص أمطار خفيفة مساءً على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة (20%).



- نشاط رياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال على شمال الصعيد.





