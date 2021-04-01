Advertisements

بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

الخميس 01/أبريل/2021 - 08:26 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس الموافق 1 أبريل 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.

حالة الطقس نهارًا:

- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد.
- طقس معتدل على جنوب سيناء.
- طقس معتدل على جنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا:

- طقس بارد على كافة الأنحاء.

الظواهر الجوية:
- أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة (60% تقريبًا).

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة (50% تقريبًا).

- فرص أمطار خفيفة مساءً على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة (20%).

- نشاط رياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال على شمال الصعيد.


بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم
بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

أخبار تهمك

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول تعليق من إثيوبيا بعد تصريحات السيسي عن سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة.. نادية العراقية تتقدم بطلب للحصول على "تأشيرة" إلى إسرائيل

منذ حوالي 11 ساعة

ميدو يفجر مفاجأة: أحد لاعبي الزمالك الكبار قال لوافد جديد "ايه اللي جابك هنا؟"

منذ ساعتين و 17 دقيقة

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

منذ يوم

عاجل..خروج اغاني أنغام من مسلسل "نسل الاغراب" بالرغم من تسجيلها.. تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. كارتيرون يُحدد أسماء الراحلين عن الزمالك في الصيف

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل| إصابات كورونا تقترب من حاجز الـ700 حالة.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

إبراهيم حسن يشيد بنجم الأهلي ويلوم على رمضان صبحي

منذ ثلث ساعة

رسلان: إثيوبيا ترفض الوساطة والتدويل لفرض رغبتها كأمر واقع (فيديو)

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. 11 قرار جديد من رئيس الوزارء خلال اجتماع الحكومة الاسبوعي

منذ حوالي 18 ساعة

ليفربول يحسم مصير محمد صلاح

منذ حوالي 16 ساعة

موهبة المان سيتي على أعتاب ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

بالأسماء.. مجزرة كبرى في ريال مدريد

منذ ساعتين و 33 دقيقة

سياسي سوداني: تصريحات السيسي القوية والمناورات المشتركة ستجعل إثيوبيا تتراجع (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشان طقس الخميس

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:58 ص

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

رسلان: إثيوبيا ترفض الوساطة والتدويل لفرض رغبتها كأمر واقع (فيديو)

07:22 ص

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

08:08 ص

سياسي سوداني: تصريحات السيسي القوية والمناورات المشتركة ستجعل إثيوبيا تتراجع (فيديو)

08:55 م

ليفربول يحسم مصير محمد صلاح

04:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان