محمد منير: "شرف كبير لِي للمشاركة في "الاختيار 2".. وأجسد دور الشهيد عمر القاضي" (خاص)

"الفجر الفني"





وكشف "محمد منير" عن أسباب مشاركته في المسلسل موضحاً أنه شرف لأي إنسان أن يجسد دور شهيد وبطل مثل عمر القاضي ، بالإضافة إلى رغبته في المشاركة في عمل وطني والتعاون مع هؤلاء النجوم العظماء.





وأضاف "منير" بأن تجربته في المسلسل تجربة جديدة ومختلفة ، لافتاً أنه شرف كبير له للمشاركة في "الاختيار2" ، وأن أي شخص يتمنى أن يفعل شئ مُشرف للوطن ، متمنياً أن يُشارك في الكثير من الأعمال الوطنية التي تُشرف وطننا الغالي والتي تُظهر إلى أي مدى الجيش والشرطة في عناء مستمر وخطر دائم ويضحون بأنفسهم لحماية وطنهم.





وعن كواليس العمل قال "منير" أنها كانت ممتعة للغاية بالرغم من صعوبتها ، مشيراً أنه سعيد بالعمل مع شخصية محترمة و متواضعة مثل دكتور بيتر ميمي متمنياً تكرار التجربة معه مرة أخرى.





مسلسل "الاختيار 2" بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد مكي، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، إسلام جمال، أحمد شاكر عبد اللطيف، هادي الجيار، وكوكبة مميزة من النجوم، سيناريو وحوار هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي ، ويتناول المسلسل بطولة جديدة من بطولات رجال الأمن الذين يضحون بالغالي والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن.

أعرب الفنان محمد منير، عن سعادته الشديدة بمشاركته في مسلسل "الاختيار 2" ، والذي من المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل.وقال "منير" في تصريح خاص لـ، أنه يجسد خلال أحداث المسلسل شخصية البطل الشهيد "عمر القاضي" الذي تعرض لهجوم مسلح على الارتكاز الأمني البطل 14، وذلك في الساعات الأولى من صباح أول أيام عيد الفطر المبارك عام 2019.