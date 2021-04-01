وزير الآثار يفجر مفاجآت عن فعاليات نقل المومياوات لمتحف الحضارة



قال خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن حدث نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة يستهدف إبراز شكل القاهرة في مظهر حضاري جميل، والترويج لمتحف الحضارة وللحضارة المصرية بشكل عام.



وأضاف "العناني"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أنهم يقومون حاليًا بمراجعة الأغاني والاستعراضات التي ستعرض خلال الحفل، بمشاركة عدد من نجوم الفن.



وأشار إلى أن جميع أجهزة الدولة تساهم في موكب المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة السبت المقبل، والفاعلية لمدة ساعة ونصف، لافتًا إلى أن أكثر من 400 كاميرا ومراسل مصري وأجانب يغطون فعاليات نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة، موضحًا أن الحدث وعي سياحي وأثري للأجيال المقبلة، وبريق أمل جديد.



وأكد أن رؤية هذا الحدث حق أصيل لكل مواطن مصري، ولكل المواطنين حول العالم، لافتًا إلى أنهم رفضوا أن يقتصر الحدث على قنوات حصريًا بمقابل مادي، لافتًا إلى أن 220 قناة أجنبية تغطي فعاليات نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة.



وكشف وزير السياحة والآثار، عن أن المتحف القومي للحضارة سيكون مفتوحًا للجمهور يوم الأحد يوم 4 أبريل صباحًا، لافتًا إلى أن القاعة التي ستعرض بها المومياوات الملكية في متحف الحضارة مصممة على أعلى مستوى.



وأوضح أن قاعة المومياوات ليس لها رسوم إضافة على ثمن التذكرة، ولكنها لها ضوابط معينة في التصوير، لافتًا إلى أن افتتاح القاعة الخاصة بالمومياوات الملكية للجمهور 18 أبريل بالتزامن مع يوم الحضارة العالمي.



وأكد وزير السياحة والآثار، أن الفنانة هند صبري أو غيرها من الفنانين لن يجسدوا شخصية الملكة حتشبسوت لأن الملكة ستظهر من خلال موميائها، منوهًا بأن المومياوات هم أبطال حفل النقل، متابعًا: "أرجو الانتظار ومشاهدة الموكب قبل الانتقاد، والمعلومات المنتشرة مغلوطة".



ونوه بأن شخصيات عالمية أجنبية ستشارك في حفل، متابعًا: "فنانين مصريين وعرب وأجانب، وشخصيات رياضية وسياسية سيشاركوا.. وأتمنى أن يحضر الحفل اللاعب الملقب دوليًا بالفرعون المصري".



وأشار إلى أن الحفلة ستكون عالمية، وسيتم توجيه دعوة لكل قادة الدول، متابعًا: "هنلعب بكل الجواكر اللي عندنا في الحفلة، ثقوا إننا هنعمل حدث لائق محترم، وفن راقي وأغاني راقية وموسيقى راقية، وكل حاجة هتتعمل بهيبة"، لافتًا إل أن الدولة لديها عدة فعاليات ضخمة خلال الفترة المقبلة، منها افتتاح العاصمة، وافتتاح الجلالة.



