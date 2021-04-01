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بعد استلام مصر شحنة أسترازينيكا.. كل ما ترد معرفته عن اللقاح

الخميس 01/أبريل/2021 - 08:34 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الدكتور محمد حساني، مستشار وزيرة الصحة، إن مصر تسلمت اليوم أول شحنة من لقاح أسترازينيكا عن طريق منظمة جافي ضمن حزمة.

وأضاف "حساني"، خلال تصريحاته لـ فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر استلمت اليوم حوالي 855 ألف جرعة، ضمن 40 مليون جرعة مخصصة لجمهورية مصر العربية.

وأكد أن شحنة لقاح أسترازينيكا ستخضع للتحليل في هيئة الدواء المصرية، لافتًا إلى أن مصر استقبلت هديتين من جمهورية الصين تقدر بـ 600 ألف لقاح، وهديتين من الإمارات 80 ألف لقاح من لقاح سينوفارم.

وأشار إلى أن معظم اللقاحات قريبة من بعضها في المأمونية والفعالية، وجميعها حصلت على استخدام الطوارئ، موضحًا أن المدة بين الجرعة الأول والثانية للقاح سينوفارم حوالي 21 يوم، وأن المدة بين الجرعتين للقاح أسترازينيكا من شهرلـ ثلاثة أشهر، ومصر أقرت أن يكون بين الجرعة الأولى والثانية 3 أشهر.

ونوه بأن شحنة لقاح أسترازينيكا التي تسلمتها مصر، سيتم توجيهها لاستكمال تطعيم الأطقم الطبية وكبار السن، موضحًا أن الشحنة الجديدة ستغطي جميع المسجلين لتلقي اللقاحات، مستكملًا: "سنغطي عدد أكبر بالتطعيم بلقاح كورونا يصل إلى ملايين المواطنين".

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