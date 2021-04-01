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ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مواجهات الجولة التاسعة والعشرون

الخميس 01/أبريل/2021 - 01:30 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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يتصدر البرتغالى كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي برصيد 23 هدفًا.
ثم يأتي روميلو لوكاكو لاعب فريق إنتر ميلان في المركز الثاني برصيد 19 هدفًا، بفارق 3 أهداف عن صاحب المرتبة الثالثة موريل لاعب أتالانتا.
ويقدم لكم الفجر الرياضي جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مواجهات الجولة التاسعة والعشرون كالآتي:-
1. كريستيانو رونالدو.. 23 هدفًا.
2. روميلو لوكاكو.. 19 هدفًا.
3. موريل.. 16 هدفًا.
4. لاوتارو مارتينيز.. 14 هدفًا.
5. إيموبيلي.. 14 هدفًا.
6. زلاتان إبراهيموفيتش.. 14 هدفًا.
7. لورينزو إنسيني.. 13 هدفًا.
8. جواو بيدرو.. 13 هدفًا.
9. سيمي.. 12 هدفًا.
10. دوشان فلاهوفيتش.. 12 هدفًا.

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