ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مواجهات الجولة التاسعة والعشرون

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ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مواجهات الجولة التاسعة والعشرون
الخميس 01/أبريل/2021 - 01:30 ص
غدير أحمد
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يتصدر البرتغالى كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي برصيد 23 هدفًا.
ثم يأتي روميلو لوكاكو لاعب فريق إنتر ميلان في المركز الثاني برصيد 19 هدفًا، بفارق 3 أهداف عن صاحب المرتبة الثالثة موريل لاعب أتالانتا.
ويقدم لكم الفجر الرياضي جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مواجهات الجولة التاسعة والعشرون كالآتي:-
1. كريستيانو رونالدو.. 23 هدفًا.
2. روميلو لوكاكو.. 19 هدفًا.
3. موريل.. 16 هدفًا.
4. لاوتارو مارتينيز.. 14 هدفًا.
5. إيموبيلي.. 14 هدفًا.
6. زلاتان إبراهيموفيتش.. 14 هدفًا.
7. لورينزو إنسيني.. 13 هدفًا.
8. جواو بيدرو.. 13 هدفًا.
9. سيمي.. 12 هدفًا.
10. دوشان فلاهوفيتش.. 12 هدفًا.
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