إبراهيم حسن: بكيت لخسارتنا أمام إنجلترا وأتعجب من تصرفات الجيل الحالي









وقال إبراهيم حسن في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "التعادل بالنسبة لجيلنا كان كارثة، وبكيت بعد خسارتنا من انجلترا الذين اخترعوا الكرة، وأتعجب من تصرفات لاعبي الجيل الحالي بعد الهزيمة".









وتابع، "من سوء حظي أنني شاهدت مباراة مصر وروسيا في كأس العالم من الملعب، وتعجبت من امتلاء المدرجات بالجماهير المصرية، كان لا يجب أن يحضر هؤلاء هكذا".









واستكمل، "الكابتن محمود جوهري، لم يطلب مننا إطلاقا أن ندافع، ولم نخشي منتخب هولندا الذي كان يمتلك أفضل لاعبي العالم".

عبر إبراهيم حسن مدير الكرة في نادي الاتحاد السكندري، عن استغرابه من الجيل الحالي للمنتخب المصري، موضحًا أنه بكى عند خسارة الفراعنة أمام إنجلترا.