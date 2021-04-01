Advertisements

إبراهيم حسن: بكيت لخسارتنا أمام إنجلترا وأتعجب من تصرفات الجيل الحالي

الخميس 01/أبريل/2021 - 01:37 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements
 عبر إبراهيم حسن مدير الكرة في نادي الاتحاد السكندري، عن استغرابه من الجيل الحالي للمنتخب المصري، موضحًا أنه بكى عند خسارة الفراعنة أمام إنجلترا.


وقال إبراهيم حسن في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "التعادل بالنسبة لجيلنا كان كارثة، وبكيت بعد خسارتنا من انجلترا الذين اخترعوا الكرة، وأتعجب من تصرفات لاعبي الجيل الحالي بعد الهزيمة".


وتابع، "من سوء حظي أنني شاهدت مباراة مصر وروسيا في كأس العالم من الملعب، وتعجبت من امتلاء المدرجات بالجماهير المصرية، كان لا يجب أن يحضر هؤلاء هكذا".


واستكمل، "الكابتن محمود جوهري، لم يطلب مننا إطلاقا أن ندافع، ولم نخشي منتخب هولندا الذي كان يمتلك أفضل لاعبي العالم".

أخبار تهمك

عاجل.. كارتيرون يُحدد أسماء الراحلين عن الزمالك في الصيف

منذ حوالي 7 ساعات

بعد وصول لقاح "أسترازينكا" لمصر.. "الصحة العالمية" تعلق

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. نادية العراقية تتقدم بطلب للحصول على "تأشيرة" إلى إسرائيل

منذ حوالي 5 ساعات

محمد منير: "شرف كبير لِي للمشاركة في "الاختيار 2".. وأجسد دور الشهيد عمر القاضي" (خاص)

منذ نصف ساعة

ليفربول يحسم مصير محمد صلاح

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل| إصابات كورونا تقترب من حاجز الـ700 حالة.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ أقل من ساعة

كارتيرون يستقر على بديل فرجاني ساسي في الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. 11 قرار جديد من رئيس الوزارء خلال اجتماع الحكومة الاسبوعي

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يُجهز مفاجأة سارة لمدافع الأهلي أمام المريخ السوداني

منذ حوالي 4 ساعات

إبراهيم حسن يكشف السبب وراء ابتعاد توأمه عن تدريب منتخب مصر

منذ ساعة و 9 دقيقة

سياسي سوداني: تصريحات السيسي القوية والمناورات المشتركة ستجعل إثيوبيا تتراجع (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشان طقس الخميس

منذ حوالي 7 ساعات

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل..خروج اغاني أنغام من مسلسل "نسل الاغراب" بالرغم من تسجيلها.. تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. أول تعليق من إثيوبيا بعد تصريحات السيسي عن سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:43 ص

عاجل| إصابات كورونا تقترب من حاجز الـ700 حالة.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

سياسي سوداني: تصريحات السيسي القوية والمناورات المشتركة ستجعل إثيوبيا تتراجع (فيديو)

08:55 م

ليفربول يحسم مصير محمد صلاح

04:30 م

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

08:08 ص

عاجل.. كارتيرون يُحدد أسماء الراحلين عن الزمالك في الصيف

06:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان