نجم الأهلي السابق يعلق على أزمة حضور شيكابالا لقمة كرة السلة

أكد شادي محمد نجم النادي الأهلي السابق رفضه التام لما حدث من مسئولي النادي حول رفضهم لحضور نجم فريق الكرة بنادي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا لمباراة قمة دوري السوبر لكرة السلة في صالة عبد الرحمن فوزي بميت عقبة .

أكد شادي محمد نجم النادي الأهلي السابق رفضه التام لما حدث من مسئولي النادي حول رفضهم لحضور نجم فريق الكرة بنادي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا لمباراة قمة دوري السوبر لكرة السلة في صالة عبد الرحمن فوزي بميت عقبة .

واختتم شادي : هناك بعض المباريات في دوري السوبر لكرة السلة ، أقيمت هذا الموسم بحضور جماهيري سواء للأهلي أو للزمالك أو للاتحاد السكندري ، فإما أن تقام جميع المباريات بحضور جماهيري أو تقام جميعها بدون الجمهور .