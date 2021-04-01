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موعد مباراة ليفربول المقبلة في البريميرليج

الخميس 01/أبريل/2021 - 01:50 ص
بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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يستعد ليفربول للمواجهة المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز، أمام نظيره أرسنال، في قمة الجولة 30 من البطولة.


ويحل ليفربول ضيفاً على أرسنال في ملعب الإمارات ضمن الجولة 30 من البرمييرليج، مساء السبت المقبل 3 أبريل الجاري.


وتقام المباراة في تمام التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة، السابعة بتوقيت جرينتش.


ويحتل ليفربول المركز السابع برصيد 46 نقطة، حققها من 29 مباراة، بواقع 13 فوز و7 تعادلات و9 هزائم.


بينما يتواجد أرسنال في المركز التاسع برصيد 42 نقطة، بواقع 12 فوز و6 تعادلات و11 هزيمة.

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