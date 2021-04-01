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"معاك انتايا"... حاتم عمور يغني جينيريك سيتكوم أحلام سيتي

الخميس 01/أبريل/2021 - 02:03 ص
بوابة الفجر
أحمد رمضان
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أطلق النجم المغربي  حاتم عمور، مساء يوم الثلاثاء عبر قناته الرسمية بيوتيوب، " معاك انتايا " أغنية شارة بداية السلسلة الرمضانية " أحلام سيتي "، التي ستعرض على القناة الأولى خلال الشهر الكريم.

وتعامل حاتم في هذه الأغنية مع محمد المغربي على مستوى الكلمات، فيما تولى مهمة الألحان والتوزيع الموسيقي محمد الشرابي.

وتعرف سلسلة " أحلام سيتي " مشاركة محمد خيي، عمر لطفي، فاطمة الزهراء بناصر، نادية ايت، البشير واكين، محمد الشوبي، ناصر أقباب، فاطمة الزهراء الحرش، رجاء لطيفين وأخرون.

ويرتقب عرض سلسلة أحلام سيتي يوميا في الساعة 18.30، طوال شهر رمضان وهي من إخراج مراد الخودي، بعد أن كان مقررا عرضها أزيد من سنة، غير أن القناة الأولى أجلت عرضها لرمضان 2021.

جدير بالذكر، أنا حاتم يخوض تجربة غناء "الجينيريك"، للمرة الخامسة في مسيرته بعد " بنت بلادي"  سنة 2009، "امرأة وقادة" سنة 2014، "إلى راح الغالي" سنة 2019 ،"يالساكن" سنة 2020 .

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