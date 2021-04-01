دكرنس يستضيف بيلا وعينه على النقاط الثلاث ومواصلة الصحوة مع مجدى طلبة









تنطلق الخميس مباريات الجولة ٢٠ بالمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى حيث تقام ٨ مباريات بمختلف الملاعب.





دكرنس يستضيف على ستاد حمدينو عبدالجليل بنادى دكرنس ضيفه فريق بيلا حيث يسعى أصحاب الضيافة لمواصلة صحوتهم تحت القيادة الفنية لمجدى طلبة المدير الفنى الجديد للفريق.





وتولى مجدى طلبة قيادة الفريق بداية منذ بداية الدور الثانى وتحديدا لقاء مالية كفرالزيات والذى فاز فيه الفريق بهدف ثم الفوز على أبوقير للأسمدة بهدفين قبل التعادل أمام سبورتنج سلبيا.





بينما يسعى الضيوف للعودة بنتيجة إيجابية من أجل الحفاظ على الأمل الضعيف فى بقاء الفريق بعد المشكلات المالية والإدارية التى تحيط بالفريق منذ بداية الموسم.



