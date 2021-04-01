Advertisements

دكرنس يستضيف بيلا وعينه على النقاط الثلاث ومواصلة الصحوة مع مجدى طلبة

الخميس 01/أبريل/2021 - 02:17 ص
بوابة الفجر
هيثم حبيب
Advertisements


تنطلق الخميس مباريات الجولة ٢٠ بالمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى حيث تقام ٨ مباريات بمختلف الملاعب.

دكرنس يستضيف على ستاد حمدينو عبدالجليل بنادى دكرنس ضيفه فريق بيلا حيث يسعى أصحاب الضيافة لمواصلة صحوتهم تحت القيادة الفنية لمجدى طلبة المدير الفنى الجديد للفريق.

وتولى مجدى طلبة قيادة الفريق بداية منذ بداية الدور الثانى وتحديدا لقاء مالية كفرالزيات والذى فاز فيه الفريق بهدف ثم الفوز على أبوقير للأسمدة بهدفين قبل التعادل أمام سبورتنج سلبيا.

بينما يسعى الضيوف للعودة بنتيجة إيجابية من أجل الحفاظ على الأمل الضعيف فى بقاء الفريق بعد المشكلات المالية والإدارية التى تحيط بالفريق منذ بداية الموسم.

ويدخل دكرنس اللقاء بالمركز السادس برصيد ٢٤ نقطة بينما يحتل بيلا المركز قبل الأخير برصيد ١٣ نقطة.

أخبار تهمك

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من إثيوبيا بعد تصريحات السيسي عن سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل..خروج اغاني أنغام من مسلسل "نسل الاغراب" بالرغم من تسجيلها.. تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل| إصابات كورونا تقترب من حاجز الـ700 حالة.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. كارتيرون يُحدد أسماء الراحلين عن الزمالك في الصيف

منذ حوالي 8 ساعات

توضيح عاجل من الصحة بشأن لقاح أسترازينيكا

منذ أقل من ساعتين

إبراهيم حسن يكشف السبب وراء ابتعاد توأمه عن تدريب منتخب مصر

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. نادية العراقية تتقدم بطلب للحصول على "تأشيرة" إلى إسرائيل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. 11 قرار جديد من رئيس الوزارء خلال اجتماع الحكومة الاسبوعي

منذ حوالي 12 ساعة

كارتيرون يستقر على بديل فرجاني ساسي في الزمالك

منذ ساعتين و 24 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشان طقس الخميس

منذ حوالي 8 ساعات

محمد منير: "شرف كبير لِي للمشاركة في "الاختيار 2".. وأجسد دور الشهيد عمر القاضي" (خاص)

منذ ساعة

بعد وصول لقاح "أسترازينكا" لمصر.. "الصحة العالمية" تعلق

منذ ساعة و 22 دقيقة

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

منذ حوالي 18 ساعة

ليفربول يحسم مصير محمد صلاح

منذ حوالي 10 ساعات

سياسي سوداني: تصريحات السيسي القوية والمناورات المشتركة ستجعل إثيوبيا تتراجع (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:55 م

سياسي سوداني: تصريحات السيسي القوية والمناورات المشتركة ستجعل إثيوبيا تتراجع (فيديو)

عاجل| إصابات كورونا تقترب من حاجز الـ700 حالة.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

12:43 ص

ليفربول يحسم مصير محمد صلاح

04:30 م

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

08:08 ص

عاجل.. كارتيرون يُحدد أسماء الراحلين عن الزمالك في الصيف

06:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان