اتحاد الكرة يُحدد موعد نهاية بطولة الدوري









أكد أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المسؤولة عن إدارة اتحاد الكرة أن بطولة الدوري ستنتهي في نهاية سبتمبر المقبل.





وأوضح مجاهد في تصريحات عبر برنامج "ملعب البلدوزر" أن الأندية رفضت استكمال الدوري بدون الدوليين وإذا كان وافقوا على ذلك لانتهت البطولة في أغسطس.





وأشار إلى أنهم حددوا نهاية سبتمبر لإنتهاء مسابقة بطولة الدوري.





وقال أحمد مجاهد في تصريحات عبر برنامج ملعب البلدوزر الذي يقدمه مجدي عبدالغني على قناة الشمس :"المسئولون في الفيفا يعرفوني جيدًا من واقع عملي من قبل".





وتابع :"عضوا اللجنة الثلاثية معي طلبت منهم السيرة الذاتية ولم أخبرهم بالسبب وكانت رغبتي في وجود وجوه جديدة".





وأكمل :"أبو ريدة مثلما قام باختيار اللجنة الخماسية قام باختيار اللجنة الثلاثية ولا مشكلة في الأمر".





وواصل :"عضوا اللجنة الثلاثية لديهم صلاحيات ومهام كبيرة وغير صحيح ما يتردد بأنني المتحكم في كل شيء داخل الجبلاية".



