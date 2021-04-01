أحمد محارب يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل مشاركته في مسلسل 'موسى'

أعرب الفنان أحمد محارب عن سعادته الشديدة بالمشاركة في مسلسل "موسى" ، والذي من المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل.



وقال أحمد محارب في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" ، أنها يُجسد خلال أحداث المسلسل شخصية تُدعى 'أورمه' وهو مساعد الفنان سيد رجب ، لافتاً أنه أيضاً تجمعه بعض المشاهد مع الفنان محمد رمضان.



وأوضح "محارب" أن ما جذبه للمشاركة في مسلسل"موسى" هو أن السيناريو مكتوبًا بشكل رائع، كما أن الشخصية التي يُقدمها خلال الأحداث جديدة عليه ولم يُقدمها من قبل بالإضافة إلي أنه عندما عُرض عليه الدور أعجب به واستفزه لتجسيده ، مُشيراً أن المسلسل بأكمله مختلف وسيظهر محمد رمضان بشكل مختلف تماماً سيفاجئ الجمهور.



وأضاف أحمد محارب أن كواليس عمل المسلسل لطيفة وهادئة ويوجد تعاون ومحبة بين طاقم العمل .



واستطرد 'محارب' بأنه سعيد جداً بتجربته مع النجم محمد رمضان لافتاً أنه تعاون معه سابقاً لمدة ثلاث سنوات في المسرح خلال مسرحية "أهلاً رمضان" ، حيث كان يشارك معه بدور من الأدوار الرئيسية في المسرحية ، وعلي المستوى السينمائي تعاون معه في فيلم 'شد أجزاء' ، متمنياً تكرار المزيد من التجارب الممتعة معه مرة أخرى.



مسلسل "موسى" تدور أحداثه في إطار صعيدي ، ويشارك في بطولتة محمد رمضان، سمية الخشاب، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي.