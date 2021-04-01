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السيسي يفتتح اليوم مدينة الدواء والمستحضرات الطبية

الخميس 01/أبريل/2021 - 08:26 ص
بوابة الفجر
كريم وزيري
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يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اليوم مدينة الدواء التى تعد أحد أذرع الدولة لإنتاج دواء آمن وفعال، وفي متناول جميع شرائح المجتمع.

وتعتبر المدينة من اكبر المدن فى الشرق الأوسط، بإستخدام أحدث التقنيات والماكينات والوسائل التكنولوجية وتقام على مساحة ١٨٠ ألف متر،  وتحتوى المدينة على ١٥ منطقة انتاج وهم: منطقة انتاج المحاليل الوريدية وانتاج الفايلات وانتاج الامبولات، وقطرات العين والأذن، ومحطة انتاج المياه المقطرة، والمعالجة والنقية، ومنطقة تجميع وخروج مخلفات التصنيع، ومنطقة الكبسولات الرخوة، ومنطقة استلام المنتج الخام، وتجهيز مواد التعبئة والتغليف، ووزن الخامات العقية، ووزن المستحضرات الصلبة وشبه الصلبة والرخوة، ومصنع انتاج بنج الاسنان

الي جانب مصنع انتاج المستحضرات الصلبة وشبه الصلبة، ومصنع انتاج الأشربة ونقاط الفم والمخازن والمغسلة ككا تحتوى المدينة على قاعة للمؤتمرات ومطعم للعاملين ومسجد، ومنطقة خدمات للعاملين، ومبنى ادارى للعاملين. 

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