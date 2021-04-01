الكشف عن موعد مباراة السوبر الإفريقي





أكد أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المسؤولة عن إدارة اتحاد الكرة أن لقاء السوبر الافريقي سيقام يوم 28 مايو المقبل.





وأوضح مجاهد في تصريحات عبر برنامج "ملعب البلدوزر" أن الاتحاد الافريقي حدد يوم 28 مايو المقبل لخوض مباراة السوبر الافريقي بين الأهلي ونهضة بركان المغربي.

وكان اللقاء قد تأجل أكثر من مرة في الفترة الماضية.





ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي حقق لقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك بهدفين لهدف.



