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الكشف عن موعد مباراة السوبر الإفريقي

الخميس 01/أبريل/2021 - 02:52 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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أكد أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المسؤولة عن إدارة اتحاد الكرة أن لقاء السوبر الافريقي سيقام يوم 28 مايو المقبل.

وأوضح مجاهد في تصريحات عبر برنامج "ملعب البلدوزر" أن الاتحاد الافريقي حدد يوم 28 مايو المقبل لخوض مباراة السوبر الافريقي بين الأهلي ونهضة بركان المغربي.
وكان اللقاء قد تأجل أكثر من مرة في الفترة الماضية.

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي حقق لقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك بهدفين لهدف.

بينما حقق فريق نهضة بركان المغربي الفوز على نظيره بيراميدز فى نهائى كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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