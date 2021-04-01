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عاجل.. مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث اشتعال سيارة بالأوتوستراد

الخميس 01/أبريل/2021 - 03:02 ص
أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
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لقى شخصان مصرعهم بينما أصيب 3 آخرين إثر تصادم 5 سيارات بطريق الأوتوستراد بحلوان.

وكشفت التحريات تصادم 5 سيارات بسيارة نقل رخام، ما أدى إلة إصابة شخصين ومصرع ثلاثة واشتعال سيارة ملاكي، ووفاة قائدها. 

وتلقت غرفة الحماية المدنية بمحافظة القاهرة، بلاغا بوقوع حادث تصادم 5 سيارات بسيارة نقل رخام، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة لمرور القاهرة بأوناش لتسيير حركة السير ورفع آثار الحادث.

وعلى الفور انتقلت 6 سيارات إسعاف وسيارات الحماية المدنية إلى مكان الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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