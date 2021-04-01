عاجل.. مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث اشتعال سيارة بالأوتوستراد

لقى شخصان مصرعهم بينما أصيب 3 آخرين إثر تصادم 5 سيارات بطريق الأوتوستراد بحلوان.





وكشفت التحريات تصادم 5 سيارات بسيارة نقل رخام، ما أدى إلة إصابة شخصين ومصرع ثلاثة واشتعال سيارة ملاكي، ووفاة قائدها.





وتلقت غرفة الحماية المدنية بمحافظة القاهرة، بلاغا بوقوع حادث تصادم 5 سيارات بسيارة نقل رخام، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة لمرور القاهرة بأوناش لتسيير حركة السير ورفع آثار الحادث.



