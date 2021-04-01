ننشر الصور الأولى لحادث اشتعال سيارة بالأوتوستراد

حصلت بوابة الفجر على الصور الأولى لسيارة ملاكي وسيارة نقل رخام احترقتا إثر تصادم 5 سيارات في حادث مروري بطريق الأوتوستراد بحلوان.

وكشفت التحريات تصادم 5 سيارات بسيارة نقل رخام، ما أدى إلى إصابة شخصين ومصرع ثلاثة واشتعال سيارة ملاكي، ووفاة قائدها.





وتلقت غرفة الحماية المدنية بمحافظة القاهرة، بلاغا بوقوع حادث تصادم 5 سيارات بسيارة نقل رخام، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة لمرور القاهرة بأوناش لتسيير حركة السير ورفع آثار الحادث.





وعلى الفور انتقلت 6 سيارات إسعاف وسيارات الحماية المدنية إلى مكان الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.