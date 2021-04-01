Advertisements

ننشر الصور الأولى لحادث اشتعال سيارة بالأوتوستراد

الخميس 01/أبريل/2021 - 03:28 ص
الحادث
الحادث
داليا عادل
Advertisements
حصلت بوابة الفجر على الصور الأولى لسيارة ملاكي وسيارة نقل رخام احترقتا إثر تصادم 5 سيارات في حادث مروري بطريق الأوتوستراد بحلوان.

وكشفت التحريات تصادم 5 سيارات بسيارة نقل رخام، ما أدى إلى إصابة شخصين ومصرع ثلاثة واشتعال سيارة ملاكي، ووفاة قائدها. 

وتلقت غرفة الحماية المدنية بمحافظة القاهرة، بلاغا بوقوع حادث تصادم 5 سيارات بسيارة نقل رخام، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة لمرور القاهرة بأوناش لتسيير حركة السير ورفع آثار الحادث.

وعلى الفور انتقلت 6 سيارات إسعاف وسيارات الحماية المدنية إلى مكان الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ننشر الصور الأولى لحادث اشتعال سيارة بالأوتوستراد
ننشر الصور الأولى لحادث اشتعال سيارة بالأوتوستراد
ننشر الصور الأولى لحادث اشتعال سيارة بالأوتوستراد
ننشر الصور الأولى لحادث اشتعال سيارة بالأوتوستراد
ننشر الصور الأولى لحادث اشتعال سيارة بالأوتوستراد
ننشر الصور الأولى لحادث اشتعال سيارة بالأوتوستراد
ننشر الصور الأولى لحادث اشتعال سيارة بالأوتوستراد
ننشر الصور الأولى لحادث اشتعال سيارة بالأوتوستراد
ننشر الصور الأولى لحادث اشتعال سيارة بالأوتوستراد
ننشر الصور الأولى لحادث اشتعال سيارة بالأوتوستراد

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حادث بوابة الفجر الفجر الأوتوستراد

أخبار تهمك

عاجل.. 11 قرار جديد من رئيس الوزارء خلال اجتماع الحكومة الاسبوعي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

توضيح عاجل من الصحة بشأن لقاح أسترازينيكا

منذ حوالي 3 ساعات

ليفربول يحسم مصير محمد صلاح

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أول تعليق من إثيوبيا بعد تصريحات السيسي عن سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. كارتيرون يُحدد أسماء الراحلين عن الزمالك في الصيف

منذ حوالي 9 ساعات

نجم الأهلي السابق يعلق على أزمة حضور شيكابالا لقمة كرة السلة

منذ أقل من ساعتين

عاجل| إصابات كورونا تقترب من حاجز الـ700 حالة.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

سياسي سوداني: تصريحات السيسي القوية والمناورات المشتركة ستجعل إثيوبيا تتراجع (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشان طقس الخميس

منذ حوالي 9 ساعات

إبراهيم حسن يكشف السبب وراء ابتعاد توأمه عن تدريب منتخب مصر

منذ حوالي 3 ساعات

ننشر الصور الأولى لحادث اشتعال سيارة بالأوتوستراد

منذ أقل من نصف ساعة

فلورنتينو بيريز يعرض 8 لاعبين للبيع من أجل ضم هذا الثلاثي المُرعب

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل..خروج اغاني أنغام من مسلسل "نسل الاغراب" بالرغم من تسجيلها.. تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. نادية العراقية تتقدم بطلب للحصول على "تأشيرة" إلى إسرائيل

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

أمن البحيرة يكثف جهوده لضبط مرتكبي واقعة قتل مهندس داخل موقف دمنهور

"راح ضحيته فتاة".. التحقيق في حادث تصادم 4 سيارات بمحور 26 يوليو

"كسر بالجمجمة والعمود الفقري".. دفن ضحية حادث محور 26 يوليو

الحماية المدنية تدفع بقوة إنقاذ بري في حادث تصادم جامعة القاهرة

تفحم 7 سيارات وإصابة 5 أشخاص.. كواليس اشتعال سيارة بترول أعلى الدائري

إعادة فتح الطريق الدائري.. والمرور ترفع حطام حادث سيارة المواد البترولية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:55 م

سياسي سوداني: تصريحات السيسي القوية والمناورات المشتركة ستجعل إثيوبيا تتراجع (فيديو)

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

08:08 ص

ليفربول يحسم مصير محمد صلاح

04:30 م

عاجل.. كارتيرون يُحدد أسماء الراحلين عن الزمالك في الصيف

06:27 م

بيان عاجل من الأرصاد بشان طقس الخميس

06:37 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان