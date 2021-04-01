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إبراهيم حسن: الأهلي أخطأ في حقنا وعليهم الاعتراف بذلك ليرتاح الجميع

الخميس 01/أبريل/2021 - 03:34 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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كشف إبراهيم حسن نجم الأهلي والزمالك السابق، ومدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري الحالي، كواليس رحيله رفقة حسام حسن عن القلعة الحمراء.

وأكد إبراهيم حسن في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "مسئولو الأهلي هم من طلبوا رحيلنا، بحجة الإحلال والتجديد على الرغم من أنه لم يرحل إلا نحن في تلك الفترة".

وأشار إلى أنه يتمنى أن يتم عمل مناظرة في التوقيت الحالي مع المسئولين عن رحيلهم من الأهلي، حتى يعرف الجميع الحقيقة، موضحًا أنهما كانا يرغبان في اللعب لمدة عام واحد فقط، ومن ثم الاعتزال بقميص الأهلي كنوع من التكريم ولكن هذا لم يحدث.

واستكمل، "لو اعترف المسئولين في الأهلي بحقيقة خطأهم في قرار رحيلي أنا وحسام حسن هنرتاح".

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