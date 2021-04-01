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موعد مباراة يوفنتوس القادمة فى الدورى الإيطالي أمام تورينو

الخميس 01/أبريل/2021 - 03:36 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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يحل فريق يوفنتوس ضيف ثقيل على نظيره تورينو ضمن مباريات الجولة ال 28 من بطولة الدوري الإيطالي فى لقاء قوي بين الفريقين ويرغب اليوفي فى تحقيق الثلاث نقاط خلال المباراة.

موعد مباراة يوفنتوس وتورينو 

تقام مباراة يوفنتوس ضد تورينو ضمن مباريات الجولة ال 28 من بطولة الدوري الإيطالي يوم السبت فى تمام السادسة مساءا بتوقيت القاهرة والسابعة مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.

وكان فريق يوفنتوس تلقي خسارة أمام بينفينتو ضمن مباريات الجولة ال 27 من بطولة الدوري الإيطالي بهدف دون رد قبل التوقف الدولي.

ويحتل يوفنتوس المركز الرابع برصيد 55 نقطة فى جدول ترتيب الدوري الإيطالي بينما تورينو فى المركز السابع عشر برصيد 23 نقطة.

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