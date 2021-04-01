قبل انطلاقه.. معرض زايد للكتاب يتزين لاستقبال الزائرين









انتهت اللجنة المنظمة لمعرض زايد للكتاب من وضع اللمسات النهائية للمعرض في دورته السابعة والتي تقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، ووزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وبالتعاون مع أكاديمية الفنون برئاسة الدكتور أشرف زكي ، وذلك قبل انطلاقه صباح غدا الخميس الموافق الأول من أبريل في تمام الساعة الواحدة ظهرا ، وسيتم فتح الباب للزائرين.









وأعلنت اللجنة المنظمة أن أغلب الناشرين قد انتهوا من وضع اصدارتهم في الأجنحة الخاصة بهم، مؤكدا على أن المعرض يضم أكثر من 100 ناشر وناشرة، وتضم أحدث الإصدارات.









ولفتت اللجنة إلى أن المعرض ستتضمن العديد من الفعاليات الفنية والثقافية وحفلات التوقيع، ويضم برنامج ثقافي كبير لجميع الفئات العمرية، كما يقدم برنامج خاص للأطفال على مدار أيام المعرض.





ويقام المعرض الذي تنظمه مؤسسة زايد للإبداع والتنمية تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ومحافظ الجيزة اللواء أحمد راشد،ويقام المعرض خلال الفترة من 1 وحتى 12 أبريل 2021، في مدخل 2 بمدينة الشيخ زايد، ويتضمن المعرض العديد من الفعاليات الفنية والثقافية وأنشطة الأطفال، وذلك بمشاركة أكثر من مائة دار نشر، أبرزها الهيئة العامة المصرية للكتاب، أكاديمية الفنون، دار الشروق، دار نهضة مصر، الدار المصرية اللبنانية، دار دّون، سما، الكرمة، الرواق، أطلس، دارك، تشكيل، مكتبة مدبولي، مكتبة تنمية، مكتبة ديوان، المكتبة الأكاديمية، منصة أسفار للكتب، إضافة إلى مؤسسة إبييدي للنشر من المملكة المتحدة.



