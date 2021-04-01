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إبراهيم حسن: أفتخر بحب قطبي الكرة المصرية لنا وهذا الفرق بين الأهلي والزمالك
الخميس 01/أبريل/2021 - 03:55 ص
أمل الحلفاوي
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كشف إبراهيم حسن، نجم الأهلي والزمالك السابق، ومدير الكرة الحالي في نادي الاتحاد السكندري، الفارق بين الناديين بحكم أنه لعب فيهما، رفقة شقيقه حسام حسن.
وقال إبراهيم حسن في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "شعرنا بفرق كبير عند الانتقال للزمالك، والمسئولين داخل النادي هم سبب تراجعه، والجماهير هي المظلوم الوحيد، تفاجئنا بأن هناك اهتزاز كبير في الثقة والروح داخل القلعة البيضاء".
وتابع، "المنظومة التي تدير نادي الزمالك، ولاعبي القلعة البيضاء لا يشعرون بقيمة النادي إطلاقًا، الأهلي إذا فاز بجميع البطولات في موسم وخسر بطولة واحدة في الموسم الذي يليه الدنيا بتتقلب داخل القلعة الحمراء، وهذا هو الفارق بين الأهلي والزمالك".
وتابع، "أفتخر بحب جماهير الأهلي والزمالك لي أنا وحسام حتى الآن، جمهور الأبيض يحبنا ويحترمنا على الرغم من علمه أننا أبناء الأهلي، وكذلك أثناء لعبنا للزمالك كان يأتي بعض الجماهير بأعلام الأهلي لتشجيعنا في المدرجات".
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