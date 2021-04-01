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"مقلوبة حياتي" لشذى تتخطى مليون مشاهدة عبر يوتيوب

الخميس 01/أبريل/2021 - 04:23 ص
بوابة الفجر
أحمد رمضان
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حققت أحدث أغنيات الفنانة شذى " مقلوبة حياتي " أكثر من مليون مشاهدة منذ طرحها قبل أسبوعين عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

الأغنية من كلمات أحمد الجندي، وألحان مدين، وتوزيع عمرو إسماعيل، ومهندس الصوت ماهر صلاح، وإنتاج شركة كاسيت، رؤية فنية للمنتج محمد حامد.

جدير بالذكر أن شذى بدأت مؤخرا في التحضير لألبومها الغنائي الجديد، مع المنتج محمد حامد وشركة كاسيت، والمقرر أن يُطلق في الصيف المقبل، ويتضمن 6 أغاني تشمل أشكالًا غنائية وموسيقية مختلفة.

وصرح المنتج محمد حامد بأنه سيقدم شذى بألبومها الجديد في شكل مختلف، إذ من المقرر أن يتعاونا في الألبوم مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين، من بينهم عزيز الشافعي، ومحمد يحيى، ومدين، وتوما، وتميم، وعمرو إسماعيل.

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