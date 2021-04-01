أحمد مجاهد يكشف أسباب تأجيل انتخابات اتحاد الكرة









أكد أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المسؤولة عن إدارة اتحاد الكرة على أنه حصل على موافقة مكتوبة بإقامة انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم.





وقال مجاهد في تصريحات عبر برنامج "ملعب البلدوزر" :"قومنا بعمل تصور كامل عن الانتخابات وإقامتها لكن رئيس الوزراء وقتها أصدر قرار بعدم إقامة أي انتخابات بسبب كورونا".





وواصل :"في جواب المد الخاص باللجنة الثلاثية، الفيفا أكد على احترامه الكامل لقرار رئيس الوزراء المصري".





وتابع :"لست ضد إقامة الانتخابات نهائيًا ولا مصلحة لنا في أي شيء".

وأشار إلى أن الفيفا كان قراره في النهاية بالمد للجنة الثلاثية لمدة 6 شهور.





وأكد أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المسؤولة عن إدارة اتحاد الكرة أن اللجنة الخماسية لم يكن لديها خبرات في بعض الأمور.

وأوضح في تصريحات عبر برنامج ملعب البلدوزر أن ما يقال حول تعمده إلغاء كل ما قاموا به غير صحيح.





وتابع :"الكرة الموحدة فكرة حازم إمام من الأساس وليست اللجنة الخماسية".



