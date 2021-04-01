Advertisements

أحمد مجاهد يكشف أسباب تأجيل انتخابات اتحاد الكرة

الخميس 01/أبريل/2021 - 04:36 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements


أكد أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المسؤولة عن إدارة اتحاد الكرة على أنه حصل على موافقة مكتوبة بإقامة انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال مجاهد في تصريحات عبر برنامج "ملعب البلدوزر" :"قومنا بعمل تصور كامل عن الانتخابات وإقامتها لكن رئيس الوزراء وقتها أصدر قرار بعدم إقامة أي انتخابات بسبب كورونا".

وواصل :"في جواب المد الخاص باللجنة الثلاثية، الفيفا أكد على احترامه الكامل لقرار رئيس الوزراء المصري".

وتابع :"لست ضد إقامة الانتخابات نهائيًا ولا مصلحة لنا في أي شيء".
وأشار إلى أن الفيفا كان قراره في النهاية بالمد للجنة الثلاثية لمدة 6 شهور.

وأكد أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المسؤولة عن إدارة اتحاد الكرة أن اللجنة الخماسية لم يكن لديها خبرات في بعض الأمور.
وأوضح في تصريحات عبر برنامج ملعب البلدوزر أن ما يقال حول تعمده إلغاء كل ما قاموا به غير صحيح.

وتابع :"الكرة الموحدة فكرة حازم إمام من الأساس وليست اللجنة الخماسية".

وأكمل :"كانوا يفتقدوا للخبرات في كثير من الملفات".

أخبار تهمك

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

سياسي سوداني: تصريحات السيسي القوية والمناورات المشتركة ستجعل إثيوبيا تتراجع (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

ليفربول يحسم مصير محمد صلاح

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل| إصابات كورونا تقترب من حاجز الـ700 حالة.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

توضيح عاجل من الصحة بشأن لقاح أسترازينيكا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث اشتعال سيارة بالأوتوستراد

منذ أقل من ساعتين

فلورنتينو بيريز يعرض 8 لاعبين للبيع من أجل ضم هذا الثلاثي المُرعب

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة.. نادية العراقية تتقدم بطلب للحصول على "تأشيرة" إلى إسرائيل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول تعليق من إثيوبيا بعد تصريحات السيسي عن سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشان طقس الخميس

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. كارتيرون يُحدد أسماء الراحلين عن الزمالك في الصيف

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل..خروج اغاني أنغام من مسلسل "نسل الاغراب" بالرغم من تسجيلها.. تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 13 ساعة

نجم الأهلي السابق يعلق على أزمة حضور شيكابالا لقمة كرة السلة

منذ ساعتين و 41 دقيقة

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. 11 قرار جديد من رئيس الوزارء خلال اجتماع الحكومة الاسبوعي

منذ حوالي 14 ساعة

الكشف عن حقيقة الصفقة التبادلية بين الأهلي والترجي

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:58 ص

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

سياسي سوداني: تصريحات السيسي القوية والمناورات المشتركة ستجعل إثيوبيا تتراجع (فيديو)

08:55 م

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

08:08 ص

ليفربول يحسم مصير محمد صلاح

04:30 م

عاجل.. كارتيرون يُحدد أسماء الراحلين عن الزمالك في الصيف

06:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان